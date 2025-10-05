Angola: Le Président de la République travaille samedi à Bengo

Luanda — Le Président de la République, João Lourenço, se rendra samedi dans la province de Bengo pour inaugurer le premier Centre sportif de haut niveau du pays, pour préparation et développement des athlètes olympiques et paralympiques.

Baptisé Complexe sportif paralympique « José Armando Sayovo », en hommage au plus grand athlète angolais en sports adaptés, le centre comprend une piste d'athlétisme, une piscine olympique, un pavillon multisports et un terrain de football.

Des terrains polyvalents, un gymnase moderne, des dortoirs pouvant accueillir 250 athlètes, une cafétéria, une école d'entraînement et des espaces sociaux et administratifs font également partie du complexe sportif.

Construit dans la localité de Bucula, l'infrastructure occupe une superficie de 15 hectares et est le fruit d'un investissement d'environ 70 millions de dollars américains, dans le cadre du programme de promotion et de modernisation des infrastructures sportives de l'exécutif.

Selon le ministère de la Jeunesse et des Sports, l'ouverture du centre représente une étape historique pour le sport national, car elle permet de créer des conditions d'entraînement, de compétition et de récupération adéquates pour les athlètes de haut niveau, sans nécessiter de fréquents déplacements à l'extérieur du pays.

Le ministère souligne que le complexe sera essentiel pour promouvoir l'inclusion, développer le sport adapté et renforcer la formation des équipes nationales, créant ainsi un héritage d'excellence pour les futures générations d'athlètes.

José Armando Sayovo, champion paralympique et détenteur de records internationaux, a remporté 48 médailles en 22 compétitions internationales, dont 20 d'or, 24 d'argent et 4 de bronze. ART/LUZ