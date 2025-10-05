Angola: Le chef d'état-major général souligne le renforcement de la préparation au combat des FAA

Cazenga — Le chef d'état-major général des Forces armées angolaises (CEMG-FAA), Altino Carlos José dos Santos, a souligné ce vendredi le renforcement de la préparation au combat des troupes, une exigence fondamentale pour la sauvegarde de la souveraineté nationale.

Le général d'aviation s'exprimait lors de la cérémonie d'ouverture des journées commémoratives du 34e anniversaire des FAA, qui s'est déroulée à l'École supérieure de guerre, au camp militaire de Grafanil, à Luanda.

Selon le général d'aviation, « nous vivons une période complexe, marquée par des scénarios imprévisibles où les menaces à la sécurité ne se limitent plus au champ de bataille traditionnel ».

Il a ajouté que cette époque est caractérisée par l'émergence de nouvelles menaces telles que les cyberattaques, le terrorisme, la piraterie maritime, la guerre asymétrique et l'apparition de foyers d'instabilité dans certains pays de la région.

Selon Altino Carlos José dos Santos, la célébration du 34e anniversaire, qui aura lieu le 9 octobre, offre une occasion unique de promouvoir une large réflexion sur la nécessité pour l'ensemble du personnel de respecter l'éthique militaire, fondée sur les principes de discipline, de hiérarchie et de commandement, valeurs qui constituent l'épine dorsale des FAA.

La cérémonie d'ouverture des festivités du 34e anniversaire des FAA a été assistée par des généraux, des amiraux, des officiers supérieurs, des capitaines, des adjudants, des sergents, des militaires du rang et des employés civils.

Les Forces armées angolaises (FAA) ont été créées le 9 octobre 1991, sur la base des accords de Bicesse, qui visaient à fusionner les anciennes FAPLA (MPLA) et les anciennes FALA (UNITA) pour former les Forces armées angolaises, symbole d'unité et de réconciliation nationales.