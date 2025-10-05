Angola: Le Conseil des ministres examine la stratégie d'inclusion financière

Luanda — Le Conseil des ministres se réunit ce vendredi pour sa 9e session ordinaire, sous la présidence du Président de la République, João Lourenço, autour de plusieurs documents, notamment le projet de décret présidentiel approuvant la Stratégie nationale d'inclusion financière (ENIF).

La rencontre, qui a débuté le matin au Palais présidentiel, comporte un ordre du jour de dix points émanant de différents secteurs ministériels, dont l'analyse du projet de décret présidentiel approuvant le Plan de développement des villages de pêcheurs.

L'organe collégial du gouvernement examine également, entre autres documents, la proposition de loi sur la cyber-sécurité, le projet de décret présidentiel approuvant la Stratégie nationale de cyber-sécurité et le projet de décret présidentiel portant création du Conseil national de cyber-sécurité et approbation de son règlement intérieur.

La réunion analyse également les documents des ministères des Ressources minérales, du Pétrole et du Gaz, de l'Éducation, des Relations Extérieures et de l'Enseignement supérieur, des Sciences, de la Technologie et de l'Innovation.