Angola: L'Organisation des Institutions de la CPLP recommande la formation continue sur les questions environnementales

Luanda — L'Organisation des Institutions Supérieures de Contrôle des Finances Publiques (OISC-CPLP) a recommandé, jeudi à Luanda, la promotion de programmes de formation technique continue sur les questions environnementales afin de garantir l'innovation en matière de contrôle.

Cette recommandation est contenue dans la « Charte de Luanda », un engagement conjoint des ISC de la CPLP axé sur le changement climatique et ses impacts, adopté à l'issue de la 13e Assemblée Générale de l'OISC-CPLP, que l'Angola a accueillie du 30 septembre au 2 octobre.

Ce document recommande également la mise à jour de la politique interne des ISC en matière de gestion et de recyclage des déchets solides, ainsi que la modernisation des processus et l'intégration des technologies dans le contrôle externe, en tenant compte de la maturité technologique, des structures internes et du cadre juridique de chaque ISC.

En outre, il suggère d'investir dans la formation et le recrutement de personnel spécialisé pour les secteurs critiques, tels que les zones protégées et les municipalités, et d'allouer un budget spécifique à l'action climatique.

Les institutions recommandent également de renforcer la participation aux audits coordonnés et aux initiatives multilatérales environnementales et climatiques, en promouvant des activités conjointes de partage d'expériences et de renforcement des capacités techniques en matière d'audits de performance.

« Nous recommandons également de favoriser l'engagement actif, l'intégration, la collaboration et l'action coordonnée de toutes les parties prenantes, notamment les différents niveaux de gouvernement, le secteur privé, la société civile, les organisations communautaires et les partenaires internationaux », indique le document.

Les recommandations incluent également l'encouragement de la participation citoyenne par une large diffusion des résultats d'audit et le développement de stratégies de communication et d'éducation environnementale afin de renforcer la participation sociale et de garantir la transparence.

À cet égard, il est essentiel que des campagnes de sensibilisation soient menées en continu, ciblant les communautés locales, les jeunes et le secteur privé, et qu'elles valorisent également les savoirs traditionnels afin d'impliquer activement la société dans la lutte contre le changement climatique.

Une autre recommandation importante de la Charte de Luanda est le développement de la fonction pédagogique par le soutien aux initiatives d'éducation environnementale, dans le respect des cadres juridiques et institutionnels de chaque ISC.

Ce soutien peut prendre la forme de partenariats et de la production de supports pédagogiques qui élargissent les connaissances au-delà du cadre de la surveillance, contribuant ainsi à sensibiliser les enfants et les jeunes à l'importance de la durabilité et d'une bonne gestion publique.

Il recommande également d'évaluer les actions publiques visant à accroître le financement climatique par le biais d'instruments attirant des capitaux privés, tels que les partenariats public-privé et les mécanismes de paiement pour services éco-systémiques.

La 13e Assemblée générale de l'Organisation des institutions supérieures de contrôle des finances publiques de la Communauté des pays de langue portugaise (OISC-CPLP) s'est tenue sous le thème « Le changement climatique et ses impacts ».

À cette occasion, l'Angola a assumé mercredi la présidence tournante de l'OISC-CPLP pour la période biennale 2025-2027, succédant à la Guinée-Bissau.