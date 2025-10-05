Sénégal: Emirates - 15 ans de vol au service de l'économie sénégalaise

Présente au Sénégal depuis 2010, la compagnie Emirates a su tisser bien plus qu'une simple liaison aérienne entre Dakar et Dubaï. Dans un entretien exclusif, Arpit Behl, Directeur National pour le Sénégal et la Guinée, revient sur l'impact concret de cette présence : essor des exportations de produits frais, développement du tourisme et renforcement des échanges commerciaux. Alors que la ligne fête ses 15 ans, Emirates affiche de nouvelles ambitions pour soutenir durablement l'économie sénégalaise.

Depuis 2010, Emirates a accompagné le développement économique du Sénégal. Selon vous, quelles ont été les principales retombées de cette présence sur les secteurs du commerce, du tourisme et de l'aviation?

Au cours des 15 dernières années, Emirates a fait bien plus que simplement relier Dakar à Dubaï. Nous avons créé une liaison plus fluide et plus logique vers les marchés mondiaux tels que l'Extrême-Orient et le Moyen-Orient. Nos services ont soutenu l'industrie du tourisme en facilitant la découverte du Sénégal pour les visiteurs venus d'Asie, du Moyen-Orient et d'ailleurs. Sur le plan commercial, les entreprises bénéficient désormais d'un accès plus rapide et plus fiable à des pôles majeurs tels que la Chine et l'Inde, ce qui a renforcé les échanges commerciaux. Ensemble, ces contributions ont eu des répercussions positives sur l'ensemble de l'économie.

Les exportations sénégalaises, notamment les produits de la mer et les produits frais, ont trouvé de nouveaux débouchés grâce à Emirates. Pouvez-vous partager des exemples concrets de cette réussite et de son impact sur les producteurs locaux?

Restez informé des derniers gros titres sur WhatsApp | LinkedIn

Les fruits de mer sont l'une des fiertés du Sénégal en matière d'exportation. Grâce à Emirates SkyCargo, nous avons permis à des produits tels que le mérou, la dorade et le homard d'arriver frais sur les tables des restaurants gastronomiques d'Europe et d'Asie. De même, les mangues et les haricots de saison parviennent désormais rapidement et efficacement dans les supermarchés des Émirats arabes unis et d'Europe. Les avantages vont au-delà des chiffres. Cela a permis aux producteurs et aux coopératives locales de développer leurs activités, d'obtenir de meilleurs rendements et de gagner une reconnaissance internationale pour la qualité sénégalaise. Ce succès montre comment le fret aérien peut transformer les moyens de subsistance locaux en ouvrant les portes à la demande mondiale.

À l'aube du 15e anniversaire de la ligne Dakar-Dubaï, quelles sont les grandes priorités ou perspectives d'expansion d'Emirates pour les prochaines années au Sénégal?

Notre objectif est de continuer à bâtir sur les bases solides que nous avons créées. Cela signifie maintenir des services passagers cohérents et de haute qualité tout en développant les opportunités de fret qui profitent aux exportateurs sénégalais. Nous nous engageons également à investir dans les ressources humaines. Avec plus de 50 collègues sénégalais déjà employés chez Emirates, le développement des talents restera une priorité. À l'avenir, à mesure que la demande augmentera, nous sommes prêts à explorer des améliorations à apporter à nos services, que ce soit par une augmentation de la capacité ou par de nouvelles initiatives qui rapprocheront encore davantage le Sénégal du reste du monde.