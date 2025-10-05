Sénégal: Affaire Cambriolage chez la Famille de Madiambal Diagne - Le vigile de l'ex-épouse de Madiambal Diagne derrière les barreaux

4 Octobre 2025
Sud Quotidien (Dakar)
Par OG

Le cambriolage qui a visé la demeure de la cité Djily Mbaye, ex-épouse du journaliste et patron de presse Madiambal Diagne, continue de livrer ses secrets. Selon Liberation, l'affaire a pris un tournant décisif avec l'incarcération du vigile de la maison, Samba Camara, écroué hier par le doyen des juges pour vol en réunion commis la nuit avec escalade et effraction.

Un coup de maître orchestré de l'intérieur

Les investigations menées par les gendarmes ont permis de reconstituer un scénario digne d'un film policier. La nuit du cambriolage, Samba Camara, censé veiller sur la maison, aurait en réalité planifié son propre coup. Après avoir demandé à son collègue de le suppléer, il s'était discrètement retranché à l'étage du bâtiment voisin, profitant de l'absence de la maîtresse des lieux, partie se soigner chez son fils à Ouakam.

Connaissant parfaitement les moindres recoins de la résidence, il aurait ensuite opéré sans difficulté, emportant bijoux, montres de luxe et parfums haut de gamme.

Restez informé des derniers gros titres sur WhatsApp | LinkedIn

Des preuves techniques accablantes

Si le vigile nie toujours les faits, les preuves recueillies par les enquêteurs le trahissent. Son téléphone a borné à plusieurs reprises dans les parages de la maison la nuit du cambriolage, mais aussi aux Parcelles Assainies, lieu où il aurait dissimulé une partie du butin. Des incohérences flagrantes qui ont conduit à son inculpation et à son placement sous mandat de dépôt.

Lire l'article original sur Sud Quotidien.

Tagged:
Copyright © 2025 Sud Quotidien. Droits de reproduction et de diffusion réservés. Distribué par AllAfrica Global Media (allAfrica.com). Pour toute modification, demande d'autorisation de reproduction ou de diffusion, contactez directement le propriétaire des droits en cliquant ici.

AllAfrica publie environ 600 articles par jour provenant de plus de 110 organes de presse et plus de 500 autres institutions et particuliers, représentant une diversité de positions sur tous les sujets. Nous publions aussi bien les informations et opinions de l'opposition que celles du gouvernement et leurs porte-paroles. Les pourvoyeurs d'informations, identifiés sur chaque article, gardent l'entière responsabilité éditoriale de leur production. En effet AllAfrica n'a pas le droit de modifier ou de corriger leurs contenus.

Les articles et documents identifiant AllAfrica comme source sont produits ou commandés par AllAfrica. Pour tous vos commentaires ou questions, contactez-nous ici.