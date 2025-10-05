Sénégal: Cinéma Pathé / Avant première de «Wassanam, pardon» - Une histoire entre tradition et modernité

Le cinéma Pathé de Dakar a vibré, jeudi soir, 2 octobre 2025, à l'occasion de l'avant-première de la nouvelle série sénégalaise «Wassanam, Pardon». Produite par Artmada Prod, fondée par l'artiste, productrice et réalisatrice Mada Ndiaye, cette oeuvre de 25 épisodes de 26 minutes a été présentée en présence des autorités culturelles, de l'équipe de production et de la presse.

Lors de cet événement, Madame Oumy Ndour, attachée de presse, a tenu à préciser la signification du titre «Wassanam», qui signifie «Pardon» en langue locale, une invitation à la réflexion et à l'introspection, à l'image de la série elle-même.

«Wassanam» plonge le public dans la vie d'Aïcha Ndiaye, une jeune Sérère des îles du Saloum, brillante par son intelligence et sa grâce. Élevée dans une grande concession familiale où se mêlent traditions et solidarité, son destin bascule lorsqu'elle rencontre Malick, un avocat aisé venu accompagner des investisseurs dans la région. Entre rêves, passions et héritage culturel, la série explore avec finesse les tensions et les espoirs d'une jeunesse en quête d'elle-même.

Lors de la cérémonie, Mada Ndiaye, productrice et réalisatrice, a partagé un message fort de persévérance et de reconnaissance. «Wassanam est le reflet de nos réalités, de nos défis, mais aussi de notre incroyable résilience. Je remercie les équipes techniques et artistiques, nos partenaires privés comme Wido (...), ainsi que nos partenaires institutionnels, le Fonds de promotion de l'industrie cinématographique et Audiovisuel (FOPICA) et le DCI, sans qui ce projet n'aurait pas vu le jour.»

Le Secrétaire d'État aux Industries créatives, Dr Bacary Sarr, a salué une «oeuvre inspirée» et rappelé le rôle essentiel des séries locales dans la construction de l'imaginaire collectif. «Nos séries sont des miroirs de nos sociétés, des vecteurs de débat et de transformation sociale. Il est urgent d'offrir davantage de visibilité à nos productions locales.»

Présentée en compétition au festival «Dakar Séries» en 2024, «Wassanam» a valu à l'actrice Oumy Ndong le prix du Meilleur Espoir Féminin pour son interprétation du rôle d'Aïcha. La réalisation a été confiée à Pape Abdoulaye Seck, cinéaste prometteur formé à l'École Supérieure des Arts Visuels de Marrakech, au Maroc.