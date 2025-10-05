5675 médecins sont répertoriés dans le tableau de l'Ordre National des Médecins du Sénégal pour cette année 2025. Sur l'ensemble des inscrits, seuls 2155 médecins se sont acquittés de leur cotisation, soit un taux de recouvrement de 38%.

Des informations rendues publiques hier, vendredi 3 octobre, lors de la publication de la liste des médecins reconnus par l'Ordre National des Médecins du Sénégal qui déplore la faiblesse du taux d'inscription qui pourtant confère au médecin une légalité dans l'exercice de cette profession. Ce conformément au décret n°67-147 du 10 février 1967, instituant le Code de Déontologie Médicale. En plus, du règlement intérieur qui dessine clairement les contours de l'obligation du renouvellement de l'inscription annuelle au tableau de l'Ordre des Médecins.

Chaque année, l'Ordre National des Médecins du Sénégal publie la liste des professionnels de la santé inscrits à son tableau. Pour cette année 2025, sur les 5675 médecins répertoriés dans le tableau de l'Ordre des Médecins, seuls 2155 médecins se sont acquittés de leur cotisation, soit un taux de recouvrement de 38%. Ce qui est très bas, selon le président de l'Ordre, Dr Jean François Diène. «Convenez avec moi que ce chiffre est très bas», a-t-il relevé.

Suivez-nous sur WhatsApp | LinkedIn pour les derniers titres

Il estime que le tableau de l'Ordre des Médecins est la matérialisation de la reconnaissance des médecins exerçant légalement cette profession. «C'est la liste de ceux qui ont le droit et le devoir de soigner consciencieusement les patients. C'est le gage de leurs compétences reconnues et de leur soumission au Code de Déontologie Médicale. C'est, pour les patients, la garantie suprême de la confiance qu'ils leur apportent. Or, vous le savez, sans cette confiance, la relation médecin-malade est vidée de sa substance et ne peut plus garantir ce lien indispensable à la réussite du soin», a déclaré Dr Diène.

Catégorisation des médecins au sein de l'ordre national

Et d'ajouter, concernant la publication de ladite liste : «ce moment que nous partageons est un moment important qui dépasse le cadre d'une simple formalité administrative. C'est aussi une bonne opportunité pour rappeler le rôle, les engagements, les ambitions de notre institution selon les dispositions de la loi n°26-069 du 4 juillet 1966. Loi qui est relative à l'exercice de la médecine au Sénégal et à l'Ordre des Médecins ».

Dans la catégorisation des médecins au sein de l'Ordre, deux sections sont retenues. L'une, la section A, est constituée de l'ensemble des médecins fonctionnaires ou de médecins contractuels des services publics de santé, ainsi que ceux servant au Sénégal au titre de l'assistance publique technique ou appartenant aux co-enseignants des Facultés de Médecine ou aux Unités de Recherche et de Formation des UFR en santé. Sur ce point, Dr Diène a renseigné que «cette section comporte 4805 médecins inscrits».

Le Sénégal compte 4536 médecins nationaux auxquels s'ajoutent 1139 étrangers dont la nationalité permet l'exercice de la médecine au Sénégal...

La seconde section de l'Ordre National des Médecins du Sénégal, quant à elle, regroupe les médecins du secteur privé, les services parapublics et tous les autres médecins. «Elle compte en son sein 870 médecins», a indiqué Dr Diène. Il poursuit en ces termes : «les médecins sénégalais, toutes sections confondues, sont au nombre de 4536. A cela s'ajoutent des médecins étrangers dont la nationalité permet l'exercice de la médecine au Sénégal et qui sont au nombre de 1139 dont 990 sont provisoirement inscrits».

Face à la faiblesse du nombre de médecins inscrits au tableau de l'Ordre, le président, Dr Jean François Diène, fait savoir que trois défis essentiels structurent leur action dont l'affirmation de leur engagement éthique et de la responsabilité de chaque médecin, de mettre au-devant la lutte sans compromis contre l'exercice illégal de la médecine et, enfin, s'engager à oeuvrer pour les enjeux structurels de la profession de médecine et apporter des réponses pour une santé permanente.

Inscription au tableau de l'ordre des médecins, Uune obligation légale et acte fondateur pour entrer dans la profession

«Au coeur de notre profession se situe un engagement déontologique impératif. Ainsi, l'inscription au tableau de l'Ordre n'est pas une option. C'est une obligation légale et constitue l'acte fondateur pour entrer dans la profession. En s'inscrivant, le médecin dit à la société : «Vous pouvez me faire confiance car je réponds de mes actes.» Cette promesse repose sur le respect du Code de Déontologie, notre loi interne», a insisté le professionnel de la santé.

Rappelons que la mission de l'Ordre National des Médecins du Sénégal est de conseiller les médecins au quotidien dans des situations complexes, mais, au besoin, sanctionner les manquements par leurs formations disciplinaires dirigées par un magistrat.