Le président du Conseil départemental et municipal, maire de Brazzaville, Dieudonné Bantismba, a signé le 3 octobre avec le maire de la ville allemande de Dresde, Dirk Hilbert, un accord stratégique de leur coopération prenant en compte, entre autres, les objectifs stratégiques de développement durable de l'Organisation des Nations unies, l'agenda 2063 de l'Union africaine ainsi que l'agenda européen.

Le jubilé d'or du jumelage entre Dresde et Brazzaville a été célébré à l'occasion de la commémoration des 145 ans de la création de la capitale congolaise. Datant de 50 ans, le jumelage entre les deux villes a été réactivé en 2017 avec des nouveaux engagements forts de part et d'autre pour renforcer le partenariat. « Nous observons aujourd'hui que les sociétés évoluent fortement, elles deviennent plus globales, plus numériques, plus connectées, il y a de nouvelles attentes qui sont liées à ces changements. L'Europe et l'Afrique sont des continents voisins et leurs relations dans les dix prochaines décennies seront essentielles pour faire en sorte que nous puissions continuer à vivre dans un monde en paix. C'est grâce à la prise en compte de ces contenus que nous pouvons porter aussi notre pierre à l'édifice au niveau local », a rappelé le maire de Dresde, Dirk Hilbert.

Il s'est félicité, par ailleurs, du rôle joué par son homologue brazzavillois dans le cadre de l'intensification du partenariat entre les deux villes. Selon lui, le soutien de Dieudonné Bantsimba a consisté à diversifier les domaines de coopération tels que le changement climatique, la formation professionnelle des jeunes qui est une des priorités, avec des échanges entre des écoles des deux pays. « Nous avons aussi du partenariat dans le domaine de la culture mais aussi des sciences, les universités et je vois aussi que l'enseignement de l'allemand est soutenu ici. Nous avons également, au niveau des services communs, un partenariat qui se penche sur la question des déchets et bientôt peut-être le numérique.

Ce sont des sujets très variés mais qui ont un impact direct sur la vie des habitants de la ville. Si nous fêtons aujourd'hui 50 ans de jumelage, peut-être que dans 50 ans, nous aurons la chance de fêter les 100 ans, le centenaire de ce jumelage et ce sera alors à peu près 50 % de l'âge de la ville de Brazzaville », a poursuivi le maire de Dresde, saluant l'idée des autorités municipales de créer un espace pour l'amitié entre Dresde et Brazzaville.

La « Place d'amitié Brazzaville-Dresde » en gestation

L'autre temps fort de la célébration des 50ans du jumelage Brazzaville-Dresde a été la signature d'un accord entre l'Amicale des relations entre Brazzaville et Dresde avec l'Association des anciens étudiants congolais en Allemagne, deux organisations de la société civile.

Le maire de Brazzaville, Dieudonné Bantismba, a rappelé que Dresde a marqué l'histoire en devenant, il y a un demi-siècle, la première ville allemande à sceller un jumelage avec une ville africaine. Selon lui, ce jubilé d'or de jumelage n'est pas seulement un symbole, il est la preuve vivante d'une amitié qui a grandi et s'est renforcée au fil des décennies. « Effectivement, en un demi-siècle de partenariat, nos échanges ont été féconds dans des domaines essentiels et ont été couronnés de réalisations concrètes. Nous nous souvenons des projets menés dans les domaines culturel, éducatif, climatique et sanitaire, qui ont contribué à améliorer la vie de nos populations, à renforcer nos échanges humains et à rapprocher nos jeunesses. Ces acquis sont le reflet de la vitalité de ce jumelage, qui demeure un modèle de coopération décentralisée », a-t-il souligné.

Pour ancrer cet héritage dans le béton, le Conseil départemental et municipal pose, a-t-il annoncé, un acte fort avec la création de la « Place d'amitié Brazzaville-Dresde ». Une fois aménagé, cet espace sera dédié à la jeunesse, héritière et future actrice de ce partenariat. Il a formulé le voeu sincère de voir ce partenariat se diversifier encore. « Les défis de notre temps, qu'ils soient économiques, environnementaux ou technologiques, nous appellent à innover ensemble. Je suis convaincu que des opportunités existent dans les domaines du développement durable, de l'économie numérique et de la formation professionnelle, pour écrire ensemble les prochains chapitres de notre histoire commune », a déclaré Dieudonné Bantsimba, exprimant son souhait de marcher ensemble vers de nouveaux horizons.

S'agissant de la célébration des 145 ans de Brazzaville, il s'est réjoui du fait que la capitale politique congolaise s'est transformée et continue de s'affirmer comme une ville paisible où il fait bon vivre, un carrefour culturel et un pôle d'ouverture vers le monde. A cet effet, une exposition photos sur la ville de Brazzaville a été organisée, retraçant les différentes étapes de la ville.