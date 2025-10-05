Congo-Brazzaville: Communications électroniques - LARPCE renforce son expertise sur les satellites de télécommunications

L'Agence de régulation des postes et des communications électroniques (ARPCE) poursuit son programme de renforcement des capacités et d'amélioration de la régulation du secteur des communications électroniques. Du 22 au 24 septembre, sa Direction des réseaux et services de communications électroniques (DRSCE) a mené en France une mission stratégique dédiée aux satellites de télécommunications.

Conduite par Benjamin Mouandza, directeur des réseaux et services de communications électroniques, et accompagnée de Serge Abel Ongani, chef de service opérateurs et prestataires, la délégation de l'ARPCE a participé à une formation spécialisée animée par Didier Verhulst, expert international du cabinet Cogicom reconnu pour sa maîtrise des technologies spatiales avancées. La formation visait à renforcer la compréhension des enjeux techniques et réglementaires liés aux satellites de nouvelle génération LEO (Low earth orbit) et à l'extension de l'internet haut débit.

« Il s'agit d'une opportunité majeure pour consolider notre expertise technique et réglementaire, essentielle à l'optimisation de l'accès universel aux services numériques en République du Congo. Elle apporte une réelle valeur ajoutée à l'ARPCE en nous permettant d'anticiper les défis liés à la régulation des nouvelles technologies satellitaires », a souligné Benjamin Mouandza.

La session a porté sur les aspects techniques, réglementaires et opérationnels des constellations satellitaires, en mettant l'accent sur la sécurité des transmissions, la gestion du spectre et l'adaptabilité du cadre réglementaire face à l'évolution rapide du secteur.

À l'issue de la formation, les cadres de l'ARPCE ont visité le téléport de Rambouillet dans les Yvelines, infrastructure de référence en matière de gestion des communications satellitaires. L'immersion a permis de découvrir les équipements et installations de pointe assurant la transmission et la réception des signaux dans un environnement sécurisé et performant.

« Observer directement ces infrastructures et technologies avancées offre une vision concrète des défis opérationnels et réglementaires, et nous permet de mieux préparer l'ARPCE à accompagner le déploiement des solutions satellitaires », a déclaré Serge Abel Ongani.

Au terme de la mission, la délégation de l'ARPCE a tenu une réunion stratégique avec les représentants d'Eutelsat, partenaire technologique de OneWeb, afin d'échanger sur la régulation des services satellitaires LEO et HAPS (High altitude platform system). Les discussions ont notamment porté sur l'amélioration de l'accès de la population aux réseaux numériques, le renforcement de la sécurité des transmissions et l'adaptation du cadre réglementaire aux innovations technologiques.

Par cette initiative, l'ARPCE réaffirme son engagement à promouvoir une régulation moderne et efficace, à encourager l'innovation et à accompagner les opérateurs dans le déploiement de solutions satellitaires, contribuant ainsi au développement numérique inclusif et durable en République du Congo.