Congo-Brazzaville: Forum des études et de l'orientation - La 10e édition s'ouvrira ce 7 octobre

Campus France Congo organise, du 7 au 11 octobre, la dixième édition du Forum des études et de l'orientation. Cet événement, désormais incontournable pour les élèves, étudiants et leurs familles, se tiendra d'abord à Brazzaville, du 7 au 9 octobre, avant de se poursuivre à Pointe-Noire, les 10 et 11 octobre. Les rencontres auront lieu au sein des Instituts français du Congo.

L'ouverture officielle est prévue le 7 octobre, sous la présidence de Claire Bodonyi, ambassadrice de France en République du Congo. À ses côtés, plusieurs membres du gouvernement congolais sont attendus : Édith Delphine Emmanuel, ministre de l'Enseignement supérieur; Ghislain Thierry Maguessa Ebome, ministre de l'Enseignement technique et professionnel; ainsi que Jean-Luc Mouthou, ministre de l'Enseignement primaire, secondaire et de l'Alphabétisation.

Le Forum des études et de l'orientation s'est imposé comme un espace privilégié de rencontre entre les jeunes et les acteurs de l'enseignement supérieur. De nombreux établissements congolais et français feront le déplacement pour présenter leurs cursus et répondre aux questions des étudiants. Cette dixième édition marque une avancée notable car pour la première fois, plusieurs universités publiques françaises participeront directement à l'événement, offrant ainsi une ouverture élargie vers l'international.

Les visiteurs pourront échanger avec les représentants d'écoles et universités, bénéficier de conseils personnalisés et découvrir une large palette de formations, allant des filières scientifiques et techniques aux disciplines littéraires, artistiques ou professionnelles.

Restez informé des derniers gros titres sur WhatsApp | LinkedIn

Conférences, tables rondes et ateliers pratiques

En parallèle des rencontres avec les institutions, le forum propose un riche programme d'activités : conférences thématiques, tables rondes et ateliers pratiques. Ces espaces de réflexion visent à aider les jeunes à mieux cerner leurs aspirations, à explorer les parcours possibles et à identifier les filières correspondant à leurs ambitions. Les échanges permettront également de répondre à des préoccupations concrètes, comme les démarches de mobilité internationale ou l'adaptation aux besoins du marché du travail.

L'accès au forum est libre et gratuit, dans la limite des places disponibles. Cette ouverture traduit la volonté de Campus France Congo de mettre l'orientation et l'information académique à la portée de tous, afin que chaque étudiant puisse construire son projet d'avenir sur des bases solides.

Avec cette dixième édition, le Forum des études et de l'orientation confirme son rôle de plateforme essentielle pour la jeunesse congolaise en quête d'opportunités académiques et professionnelles.