Ile Maurice: Benjamin Leu arrêté dans une nouvelle affaire de cannabis

Benjamin Leu, ancien joueur de football et figure connue du club de Petite-Rivière-Noire, devait purger une peine de trois ans à la Réunion et ne retrouver la liberté qu'en 2026.

Cependant, il a bénéficié d'une remise de peine et n'a purgé que deux ans et demi. Son retour à Maurice ce vendredi 3 octobre, espéré par sa famille, a rapidement pris un tournant dramatique. À peine sorti de l'aéroport, il a été arrêté par l'ADSU de la Northern Division, menée par l'inspecteur Samynaden et le sergent Minerve et son équipe, dans le cadre d'une nouvelle enquête portant sur un complot d'importation de cannabis.

Escorté immédiatement hors du hall d'arrivée, Benjamin Leu a été conduit au tribunal de Port-Louis Sud pour comparution. La police ayant objecté à sa remise en liberté provisoire, il a été reconduit en cellule. Cette arrestation marque une nouvelle étape dans une affaire déjà très médiatisée depuis avril 2023, lorsqu'il avait été arrêté à La Réunion après l'échouement de son speedboat avec Andy Patate et Jean Roddy Marcelino Meunier.

Les enquêteurs soupçonnent toujours la participation d'un réseau mauricien au trafic transfrontalier de drogues en échange d'animaux, notamment des serins. Samuel Legentil, un suspect clé, était lui aussi dans le viseur de l'ADSU. Cette nouvelle arrestation souligne les ramifications complexes de l'affaire et l'importance de la coopération régionale entre Maurice et La Réunion pour lutter contre ces trafics.

L'affaire remonte à avril 2023, quand Benjamin Leu, Andy Patate et Jean Roddy Marcelino Meunier ont été arrêtés à La Réunion après l'échouement de leur bateau à Anse-des-Cascades, Sainte-Rose. Bien qu'aucune drogue n'ait été découverte à bord, les autorités ont soupçonné une tentative d'exportation de cannabis et un recel de vol de bateau. Ces arrestations avaient déclenché une vague de suivi judiciaire à Maurice, touchant Arshad Abdur Rahman, Felix Dilane Lapierre et Samuel Legentil, certains ayant obtenu la liberté provisoire tandis que d'autres restaient surveillés.

Samuel Legentil, jeune homme de Cap-Malheureux, est soupçonné d'être un acteur majeur du réseau de trafic dans le nord de l'île. Malgré ses dénégations, les informations recueillies par les suspects arrêtés à La Réunion et les enquêtes de l'ADSU mettent en lumière son rôle supposé dans l'opération de transport de 150 kilos de zamal, évalués à plus de Rs 150 millions, qui avait failli.

Une coopération étroite avec la gendarmerie française avait permis de mettre sur écoute les suspects réunionnais et de déjouer l'importation massive de cannabis.

Quand le trafic de serins s'invite dans le dossier

En parallèle, les enquêteurs se sont intéressés au trafic de serins, petits oiseaux prisés à La Réunion. Certains réseaux pourraient avoir utilisé ce commerce d'animaux comme couverture pour préparer des cargaisons de zamal. L'hypothèse d'un lien entre trafic de faune et stupéfiants ajoute une dimension inattendue à l'enquête.

L'implication d'anciens sportifs dans cette affaire a choqué l'opinion publique. Benjamin Leu et Andy Patate, réputés pour leur discipline et leur engagement au sein du club de Petite-Rivière-Noire, ont vu leur image ternie. Cette affaire soulève des questions sur les motivations des individus et les liens entre milieu sportif et crime organisé.

Aujourd'hui, avec l'arrestation de Benjamin Leu à l'aéroport, l'affaire repart sur de nouvelles bases. La remise de peine qui lui avait permis de sortir anticipativement de prison n'a été qu'un répit temporaire. L'enquête en cours pourrait encore révéler d'autres ramifications et la participation éventuelle d'autres complices.

Cette affaire a démontré la complexité des réseaux de trafic entre Maurice et La Réunion et l'importance du travail concerté des forces de l'ordre pour démanteler ces opérations.

Andy Patate, à peine avait-il retrouvé sa liberté après avoir purgé sa peine à La Réunion qu'il a été appréhendé le samedi 9 août 2025, dès son arrivée à l'aéroport international Sir Seewoosagur Ramgoolam à Plaisance. Le lendemain, dimanche 10 août, il a été présenté devant la Week-End Court, où une accusation provisoire de «complot en vue d'importation de stupéfiants» a été déposée contre lui.

La police s'étant opposée à sa remise en liberté conditionnelle, il a été reconduit en cellule. Les enquêteurs l'avaient interrogé afin de clarifier son rôle présumé dans cette tentative de trafic entre La Réunion et Maurice.

L'ancien footballeur venait de purger une peine pour «tentative d'exportation, transport et détention de stupéfiants» dans la prison réunionnaise. À son retour, une équipe de l'ADSU basée à Grand-Baie, dirigée par l'inspecteur Samynaden et supervisée par le Deputy Commissioner of Police Rassen, était présente pour procéder à son arrestation. Escorté par des officiers de la police aux frontières, il a été rapatrié à Maurice à bord d'un vol en provenance de La Réunion.