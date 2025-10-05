Ile Maurice: Messe annuelle de la Création dédiée aux animaux

4 Octobre 2025
L'Express (Port Louis)
Par Keshav Shreedam Aurélio Prudence

Dans l'après-midi du samedi 4 octobre, la paroisse de Notre-Dame de Lourdes à Rose-Hill a accueilli la messe annuelle de la Création, organisée en collaboration avec Quatre Tilapat.

Cette célébration s'inscrit dans le cadre de la fête de Saint François d'Assise et de la Journée mondiale des animaux, deux événements majeurs célébrés le même jour. Saint François d'Assise, né en 1181, est reconnu pour sa profonde connexion avec la nature et les animaux. Il a incarné la simplicité, la paix et le respect de toute la création divine. Le 4 octobre est également la Journée mondiale des animaux, instaurée en 1931 lors d'un congrès international à Florence pour sensibiliser la population à la protection des animaux et de leur bien-être.

Cette messe a été l'occasion de rendre grâce pour la beauté de la création, de prier pour la protection des animaux et de réfléchir à notre responsabilité envers l'environnement. Des paroissiens et amis de la nature étaient invités à participer à cette célébration, empreinte de spiritualité et de respect pour toute forme de vie.

En cette sainte occasion, le Père John a béni tous les animaux présents. Priscilla Moothien de Quatre Tilapat nous affirme que «c'est un moyen de valoriser cette partie de la création» avant de saisir l'occasion pour rendre un hommage aux macaques à longues queues qui sont exportés à des fins de recherches scientifiques.

