Ile Maurice: Policier, conducteur d'autobus à temps partiel, il est impliqué dans un accident mortel.

Un tragique accident de la route est survenu dans l'après-midi du jeudi 2 octobre à Mahebourg. Vers 16 h 45, les policiers ont été dépêchés le long de la route principale, en face du commerce Bon Marcher Shop où Waresh Allee Mohammed Jhalil, âgé de 69 ans, gisait inconscient sur la chaussée. Cet habitant de Petit Bel Air, suivi comme patient sous traitement méthadone, présentait une grave blessure à l'arrière de la tête.

Selon les témoins sur place, la victime aurait chuté d'un autobus alors que celui-ci redémarrait en direction de Mahebourg. Les images des caméras SafeCity installées dans la région ont confirmé que la victime tentait de descendre par la porte arrière du véhicule lorsque celui-ci s'est mis en mouvement, provoquant sa perte d'équilibre et sa chute sur la route.

Transporté d'urgence à l'hôpital de Mahebourg, il a ensuite été transféré à l'hôpital Jawaharlal Nehru, à Rose-Belle, où il a été admis dans une unité spécialisée. Malgré les soins prodigués, il a succombé à ses blessures le lendemain, vendredi 3 octobre, à 5 h. Le médecin légiste a attribué la cause du décès à des lésions craniocérébrales. L'enquête a, par ailleurs, révélé que l'autobus était conduit par un policier en service à Blue Bay, qui agissait en tant que chauffeur au moment des faits. Ce dernier, malgré son statut et son devoir de rapporter tout accident, n'avait pas notifié le cas au poste de police de Mahebourg ni à aucune autre unité.

Ce policier est entré dans la force le 3 mars 2003. Il détient un permis valide pour la conduite d'autobus. Présenté devant la cour de Grand-Port, il a été remis en liberté conditionnelle après avoir fourni une caution de Rs 9 000 et une reconnaissance de dette de Rs 30 000.

Restez informé des derniers gros titres sur WhatsApp | LinkedIn

L'autopsie, réalisée le vendredi 3 octobre par la Dr Jankee, Principal Police Medical Officer, a confirmé que la victime est décédée de lésions craniocérébrales. La dépouille de Waresh Allee Mohammed Jhalil a été remise à ses proches.

Une enquête est en cours afin d'établir les circonstances exactes de ce drame.