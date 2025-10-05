Ile Maurice: Baptême du feu réussi pour At My Command

At My Command, le favori de la course principale, a connu des débuts victorieux sous la monte de Manoel Nunes. En deuxième position durant la course suivante, il est tombé sur Betathantherest en ligne droite pour s'imposer logiquement.

L'écurie Rameshwar Gujadhur a brillé par un joli doublé lors de cette 8e journée. Dans l'épreuve d'ouverture, Havana Moon s'est imposé comme attendu alors que la nouvelle recrue National Award (4e course) s'est imposé d'entrée en dépit d'une selle déplacée sous la conduite de Rye Joorawon.

Abonné aux accessits depuis ses débuts, Cybotix a connu son premier moment de gloire en vainquant le signe indien dans la 2e course.

Le coursier de l'écurie Foo Kune, Cumbre Vieja, n'a pas commis d'erreur dans la troisième course en l'emportant de bout en bout.

Dans la cinquième épreuve, Bugalugs a dominé ses adversaires pour offrir la quatrième victoire de la saison à l'établissement Preetam Daby. Samraj Mahadia a aussi vu son nom inscrit au tableau des vainqueurs grâce au deuxième succès de Daring Dash et Roberto Perez.

À retenir finalement le doublé pour le jockey brésilien Ivaldo Santana qui a enlevé les deux dernières courses avec Magnum P I et le nouveau Mystic Majesty dans l'épreuve de clôture.