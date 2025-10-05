Ile Maurice: Un prédateur sexuel mauricien piégé par un groupe de volontaires

Un dangereux prédateur sexuel mauricien, recherché depuis 2022 pour des infractions liées à l'immigration, a été arrêté samedi dernier en Angleterre après avoir été piégé par le groupe de volontaires Digital Danger Watch, spécialisé dans la traque des pédophiles en ligne. L'homme, identifié comme Preetam Chumroo, 37 ans, a aussitôt été remis aux enquêteurs de Scotland Yard, qui ont ouvert une enquête.

Vivant en situation illégale depuis plusieurs années, Chumroo avait tenté d'attirer une adolescente de 14 ans à Londres, avec l'intention de l'emmener dans un hôtel pour «mieux la connaître». Ce qu'il ignorait, c'est que la jeune fille n'existait pas : il s'agissait d'un profil fictif créé et géré par les membres de Digital Danger Watch pour piéger les prédateurs.

Selon les informations disponibles, l'affaire a débuté il y a environ deux semaines. Chumroo avait commencé à échanger en ligne avec l'adolescente fictive, prétendant vouloir se lier d'amitié. Au fil des jours, ses messages se sont intensifiés et il a proposé une rencontre. Après un premier refus, il a assuré qu'il réserverait une chambre d'hôtel à Londres pour «passer du temps» avec la jeune fille.

Pour la rassurer, il a même affirmé connaître une autre adolescente en relation intime avec un homme plus âgé, ajoutant qu'il pourrait «attendre ses 18 ans». Finalement, un rendez-vous a été fixé pour le samedi soir.

Pris la main dans le sac

À la gare, alors qu'il attendait l'adolescente, Chumroo a été encerclé par plusieurs membres de Digital Danger Watch. Ceux-ci l'ont confronté, expliquant que la jeune fille n'avait jamais existé et que leur mission était de dénoncer les pédophiles. Munis de preuves, ils ont immédiatement alerté la police, qui a procédé à son arrestation.

Preetam Chumroo est poursuivi pour online grooming, arranging and facilitating the commission of a child sex offence, meeting a child following sexual grooming, sexual communication with a child et attempting to possess an indecent photograph of a child. Il a également été arrêté en vertu d'un mandat datant de 2022 lié à des infractions à l'immigration.

Qu'est-ce que le «Digital Danger Watch» ?

«Digital Danger Watch» est un groupe de volontaires britanniques engagé dans la lutte contre les prédateurs sexuels en ligne. Leur mission est de protéger les enfants et adolescents du «grooming» (leurre en ligne) en piégeant les individus cherchant à entrer en contact avec des mineurs à des fins sexuelles.

Contrairement à d'autres groupes similaires, «Digital Danger Watch» met surtout l'accent sur la sensibilisation du public en partageant les vidéos de ses opérations. Les volontaires créent de faux profils d'adolescents sur les réseaux sociaux et messageries afin de démasquer les suspects. Les preuves recueillies sont ensuite transmises aux autorités compétentes pour soutenir les enquêtes officielles.

Leur approche vise à exposer les intentions des prédateurs tout en respectant les procédures légales. Leur slogan, «Vigilance. Exposition. Pas d'excuses.», reflète leur engagement à protéger les enfants et à dénoncer sans relâche les comportements dangereux.