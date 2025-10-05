Sénégal: Le président du CDS-SEF appelle à 'l'union sacrée' autour de l'école

Le président du Comité du dialogue social du secteur Éducation et Formation (CDS-SEF), Kassa Diagne, a appelé à "l'union sacrée" de tous les acteurs autour de l'école sénégalaise, samedi à Dakar, estimant que "le dialogue social est le socle sur lequel repose toute réforme durable et tout progrès véritable" du système éducatif national.

"Face aux attentes immenses de notre jeunesse et aux mutations profondes de notre société, nous n'avons qu'un seul choix : l'union sacrée pour l'école sénégalaise", a déclaré M. Diagne lors d'une conférence de presse.

Le président du CDS-SEF a souligné que "l'avenir de l'école dépend de la capacité des acteurs à marcher, à parler et à décider ensemble".

Selon lui, c'est "dans l'union des énergies, des compétences et des engagements des familles, des communautés et des institutions" que pourra se construire une école "apaisée, inclusive et performante, au service des enfants et de la nation".

M. Diagne a invité chaque partie prenante à "dépasser les clivages, renforcer la confiance et privilégier les dialogues constructifs" pour bâtir un système éducatif plus cohérent et plus équitable. Il a cité les enseignants, les syndicats, les parents d'élèves, les collectivités territoriales, la société civile et les apprenants.

"Nous voulons faire de notre école un espace d'apprentissage, de citoyenneté et d'espérance. Les politiques publiques doivent descendre dans les classes et se ressentir dans la vie des élèves à travers la valorisation de la fonction enseignante", a-t-il plaidé.

S'adressant aux syndicats, il a estimé que les "revendications et responsabilités doivent marcher ensemble pour que l'école reste apaisée".

Aux organisations de la société civile, il a demandé d'être "les sentinelles de l'équité et les porte-voix des plus vulnérables", tandis qu'aux collectivités territoriales, il a rappelé "l'importance d'une implication accrue pour rapprocher l'école des familles et des communautés locales".

Le président du CDS-SEF a adressé un message d'encouragement aux élèves, en les appelant à faire de la discipline, du respect et de l'effort, leurs armes pour réussir et bâtir l'avenir.

Kassa Diagne a insisté sur la nécessité de faire de ces principes "une culture permanente, un instrument de refondation, d'inclusion et de performance", réaffirmant la centralité du dialogue social.

"Nous avons choisi de dialoguer ensemble, de dialoguer mieux et de dialoguer autrement pour bâtir une école apaisée, inclusive et performante", a-t-il dit.