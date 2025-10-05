Sénégal: Bakel - 178 familles déplacées suite aux lâchers d'eau, 11 sites de recasement prévus (préfet)

Bakel — Cent soixante dix-huit familles ont été déplacées dans le département de Bakel (est), à la suite des lâchers d'eaux effectués à partir du barrage de Manantali, a appris l'APS du préfet de Bakel, Daouda Sène

"Pour le moment, nous sommes à 5 localités impactées, 167 maisons inondées, 178 familles déplacées et 11 sites de recasement prévus", a indiqué M. Sène, dans une note transmise à l'APS.

Ces familles sinistrées sont réparties entre Ballou, Aroundou, Golmy, Yaféra et Khoughany, cinq villages de l'arrondissement de Moudéry parmi les plus exposés à la montée des eaux du fleuve Sénégal et de la Falémé.

Selon Daouda Sène, également président du comité départemental de lutte contre les inondations et les calamités naturelles, les sapeurs-pompiers sont en mission dans ces localités pour faciliter le déplacement des sinistrés vers les établissements scolaires.

La Société nationale d'électricité (Senelec) a pour sa part annoncé l'isolation des postes électriques situés dans ces cinq villages impactés après que les eaux ont touché ses installations dans ces localités.

Elle rassure que ses équipes techniques sont mobilisées pour rétablir le fonctionnement des postes isolés dans les meilleurs délais.