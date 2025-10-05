Sénégal: Journée d'écologisation au CFPT de Tivaouane, en prélude à la rentrée scolaire

Tivaouane — Le Centre de formation professionnelle (CFPT) de Tivaouane a organisé une journée d'assainissement et d'écologisation visant à améliorer le cadre de vie et d'apprentissage des apprenants, samedi, en prélude à la rentrée scolaire.

Placée sous le parrainage du directeur général de la Société nationale de gestion intégrée des déchets (SONAGED), Khalifa Ababacar Sarr, cette initiative a enregistré la participation de plusieurs responsables du ministère de l'Emploi, de la Formation professionnelle et technique.

La directrice de l'Insertion, Aminata Ndoye, et celle de l'Orientation professionnelle, Khady Mbodj Sarr, par exemple, ont pris part à cette journée marquée par une forte mobilisation de la communauté éducative.

Des apprenants, formateurs, des membres du personnel administratif et partenaires locaux ont activement pris part au nettoyage des salles de classe, à l'entretien des espaces verts ainsi qu'à la collecte et au tri des déchets.

Des séances de sensibilisation à l'importance de l'hygiène et de l'écologie en milieu scolaire ont également ponctué la manifestation.

Selon la directrice du Centre de formation professionnelle de Tivaouane, Dyer Ndiaye Ba, cette opération s'inscrit dans une dynamique de préparation optimale de l'environnement scolaire, afin d'offrir, dès la reprise des cours, un cadre propre, sain et propice à l'apprentissage.

Elle traduit également la volonté des autorités de promouvoir une culture écologique durable au sein des établissements de formation professionnelle.

En clôturant la cérémonie, la délégation départementale de la SONAGED a salué l'engagement de l'ensemble des acteurs impliqués et a exhorté à la pérennisation de ces efforts tout au long de l'année scolaire.

Elle a rappelé que l'assainissement et l'écologisation constituent des leviers essentiels pour la réussite éducative et la promotion d'une citoyenneté responsable.

À cette occasion, deux grandes poubelles ont été remises à la directrice du Centre de formation professionnelle de Tivaouane.