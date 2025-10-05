Sénégal: Meckhé en passe de se doter d'un système d'assainissement moderne

Meckhé — La commune de Ngaye Meckhé, dans le département de Tivaouane, a franchi une étape supplémentaire dans sa politique d'assainissement avec la tenue, vendredi, d'un atelier de validation des plans directeurs d'assainissement des eaux usées et des eaux pluviales de cette ville, a constaté l'APS.

La rencontre présidée par le sous-préfet de l'arrondissement de Mérina Dakhar, Mouhamadou Wade, représentant le préfet du département de Tivaouane, a enregistré la participation de plusieurs acteurs institutionnels et techniques.

L'atelier a permis de partager les grandes orientations de ces deux documents stratégiques, de recueillir les avis des différentes parties prenantes et de valider les versions provisoires des plans en vue de leur finalisation.

À la fin des travaux, le représentant de l'Office national de l'assainissement du Sénégal (ONAS), l'ingénieur en génie sanitaire Yaoubou Baldé, a remis officiellement les plans provisoires au maire de la commune, Magatte Wade.

Ce dernier a salué "une avancée majeure" dans la mise en oeuvre de la politique locale d'assainissement, réaffirmant la volonté de la municipalité d'adopter des solutions durables pour améliorer le cadre de vie des populations et préserver l'environnement.

La cérémonie a mis en exergue la collaboration étroite entre les services techniques, les autorités locales et les partenaires institutionnels, signe d'une dynamique commune pour relever les défis liés à l'assainissement dans la commune de Meckhé.