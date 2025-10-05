Sénégal: Bakary Sarr relève le caractère particulier de l'univers du livre à Saint-Louis

4 Octobre 2025
Agence de Presse Sénégalaise (Dakar)

Saint-Louis — Le secrétaire d'État à la Culture, aux Industries créatives et au Patrimoine historique, Bakary Sarr, a souligné, samedi, le caractère particulier de l'univers du livre et de la créativité à Saint-Louis (nord), laissant entendre que cela doit conduite à prendre en charge les préoccupations les plus urgentes des acteurs concernés.

"Saint-Louis est assez particulier. Chaque région bien sûr a ses particularités mais l'univers de la culture, du livre, de la créativité et de l'écosystème du livre est assez particulier à Saint-Louis", a-t-il déclaré.

Bakary Sarr s'entretenait avec des journalistes, en marge d'une rencontre avec les écrivains et acteurs de l'édition, en prélude du Forum national sur le Livre et la Lecture prévu les 16 et 17 octobre.

Le secrétaire d'État à la Culture a dit avoir pu comprendre, "à travers les contributions des acteurs" concernés, "un ensemble d'urgences relatives justement à l'écosystème du Livre et de la Lecture à Saint-Louis".

Suivez-nous sur WhatsApp | LinkedIn pour les derniers titres

Il a par ailleurs indiqué que cette rencontre avec les acteurs de l'écosystème du Livre et de la Lecture va permettre de nourrir davantage la réflexion en cours sur le pré-rapport devant servir de débats et de discussions pendant le Forum.

L'adjoint au gouverneur de la région de Saint-Louis en charge des affaires administratives, Sidy Guissé Diongue, la directrice du Centre culturel régional de Saint-Louis, Sira Bâ Dieng, parmi d'autres responsables, ont pris part à cette rencontre.

Lire l'article original sur APS.

Tagged:
Copyright © 2025 Agence de Presse SÃ©nÃ©galaise. Droits de reproduction et de diffusion réservés. Distribué par AllAfrica Global Media (allAfrica.com). Pour toute modification, demande d'autorisation de reproduction ou de diffusion, contactez directement le propriétaire des droits en cliquant ici.

AllAfrica publie environ 600 articles par jour provenant de plus de 110 organes de presse et plus de 500 autres institutions et particuliers, représentant une diversité de positions sur tous les sujets. Nous publions aussi bien les informations et opinions de l'opposition que celles du gouvernement et leurs porte-paroles. Les pourvoyeurs d'informations, identifiés sur chaque article, gardent l'entière responsabilité éditoriale de leur production. En effet AllAfrica n'a pas le droit de modifier ou de corriger leurs contenus.

Les articles et documents identifiant AllAfrica comme source sont produits ou commandés par AllAfrica. Pour tous vos commentaires ou questions, contactez-nous ici.