Sénégal: Bakary Sarr relève le caractère particulier de l'univers du livre à Saint-Louis

Saint-Louis — Le secrétaire d'État à la Culture, aux Industries créatives et au Patrimoine historique, Bakary Sarr, a souligné, samedi, le caractère particulier de l'univers du livre et de la créativité à Saint-Louis (nord), laissant entendre que cela doit conduite à prendre en charge les préoccupations les plus urgentes des acteurs concernés.

"Saint-Louis est assez particulier. Chaque région bien sûr a ses particularités mais l'univers de la culture, du livre, de la créativité et de l'écosystème du livre est assez particulier à Saint-Louis", a-t-il déclaré.

Bakary Sarr s'entretenait avec des journalistes, en marge d'une rencontre avec les écrivains et acteurs de l'édition, en prélude du Forum national sur le Livre et la Lecture prévu les 16 et 17 octobre.

Le secrétaire d'État à la Culture a dit avoir pu comprendre, "à travers les contributions des acteurs" concernés, "un ensemble d'urgences relatives justement à l'écosystème du Livre et de la Lecture à Saint-Louis".

Il a par ailleurs indiqué que cette rencontre avec les acteurs de l'écosystème du Livre et de la Lecture va permettre de nourrir davantage la réflexion en cours sur le pré-rapport devant servir de débats et de discussions pendant le Forum.

L'adjoint au gouverneur de la région de Saint-Louis en charge des affaires administratives, Sidy Guissé Diongue, la directrice du Centre culturel régional de Saint-Louis, Sira Bâ Dieng, parmi d'autres responsables, ont pris part à cette rencontre.