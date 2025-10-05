Ile Maurice: Une patiente allègue que sa fracture a été causée par le médecin

4 Octobre 2025
L'Express (Port Louis)
Par Selvanee Vencatareddy-Nursingen

Une habitante de Petite-Rivière, âgée de 45 ans, vit un véritable calvaire depuis son admission à l'hôpital Dr A.G. Jeetoo, à Port-Louis. Souffrant de douleurs persistantes aux bras et aux jambes depuis plusieurs mois, cette quadragénaire avait été hospitalisée le 21 septembre dernier en raison de douleurs à la main droite et au pied gauche.

Selon son frère, Alain Résidu, la patiente ne présentait aucune fracture à son arrivée. Mais quelques jours plus tard, lors d'un examen médical effectué par un médecin en tournée accompagné d'étudiants, un geste brusque aurait provoqué l'irréparable.

«Kan linn lev lame mo ser, mo ser inn kriye. Li dir li "An, ou lame fer mal" kouma dir enn mokri. E bann etidian inn riye. Efektivman, mo ser inn gagn douler», raconte-t-il.

Une radiographie a ensuite révélé une fracture au bras droit, juste sous le coude. Le membre a été plâtré. La famille est bouleversée, d'autant plus que la patiente affirme avoir déjà ressenti de vives douleurs la veille, lorsqu'un membre du personnel médical avait tiré sur son bras pour prendre ses mesures en vue d'une ceinture abdominale. «Inn al lopital pou gagn la sante, get kinn arive», déplore-t-elle.

Toujours hospitalisée, la patiente dit souffrir intensément malgré les traitements. Sa famille dénonce des gestes inappropriés et un manque de considération. Une plainte a été consignée au poste de police de l'hôpital et le cas a également été rapporté au Medical Council pour enquête.

Nous n'avons pas pu obtenir la version du Medical Council à ce stade. La famille attend désormais que toute la lumière soit faite sur les circonstances de cette fracture, alors que la patiente n'en présentait aucune à son admission.

