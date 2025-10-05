Ile Maurice: VTT - Les organisateurs promettent une dixième édition pleine de surprises !

Le Fundsmith Colin Mayer Tour (CMT) s'apprête à fêter sa 10e édition, du 10 au 12 octobre 2025. Si la course conserve la formule qui a fait son succès : une épreuve par étapes en binôme, les organisateurs annoncent plein de surprises.

⚫ Remise des kits de course : ce mardi 7 octobre, de 12h à 18h, à SPARC Cascavelle

Point de doute la-dessus, le Colin Mayer Tour est devenu au fil des ans «l'événement VTT» le plus attendu de la saison. Le décor sera une fois de plus l'ouest et ses chassés privés lors des trois étapes totalisant 150 kilomètres. Le complexe sportif SPARC à Cascavelle sera, comme chaque année, transformé en village de course, accueillant participants, spectateurs et partenaires.

Lors de la conférence de presse de présentation tenue au club house du Tamarina Golf Course, Michel Mayer, a annoncé une participation record. «Nous aurons plus de 300 coureurs comptant les Day Riders qui feront uniquement la dernière étape, 44 femmes et une centaine d'enfants inscrits pour la Kids Race du samedi après-midi», a déclaré le directeur de l'organisation. Celui-ci s'est aussi réjoui de la collaboration d'une trentaine de sponsors.

Suivez-nous sur WhatsApp | LinkedIn pour les derniers titres

La participation à la course révèle un rayonnement international avec des vététistes venant de La Réunion, de l'Afrique du Sud, de France, de Slovaquie, de la Grande Bretagne et pour la toute première fois de Namibie.

Les représentants de sponsors et les membres du comité organisateur posant avec l'ensemble des maillots distinctifs produits par Aerosporting. © Krishna Pather

«Grace à nos sponsors, nous avons une fois encore pu inviter deux guest riders qui feront équipe, à savoir Ernest Roets qui est un des meilleurs de la catégorie U23 en Afrique du Sud et Keagan Bontekoning qui en sera à sa troisième participation. Il participe au Cape Pioneer en ce moment et prendra l'avion tout juste après pour rallier Maurice», a précisé Michel Mayer.

Le Sud-Africain Paul Valstar sera une fois de plus invite pour agir en tant que Master of Ceremony. Il aura à ses cotés le Mauricien Maesh Sonea. Il sera aussi possible, cette année, de suivre en temps réel les coureurs grâce à une application de live tracking : https://rtrt.me/.

Le format de course sera le même que celui de l'année dernière avec trois étapes. Les départs (8h) et arrivées (entre 10h30 et 11h pour les meilleurs) se feront au complexe sportif SPARC. «On a mélangé un peu les étapes des précédentes éditions pour offrir le meilleur de ce que l'on peut avoir dans l'ouest», a souligné Christophe Chasteau, responsable du parcours.

La première étape, poursuit-il, sera longue de 48 km et comprendra 1100 mètres de dénivelé positif. Elle se déroulera principalement dans le chassé de Médine et sera très technique. «Ce sera l'étape la plus dure et les plus forts vont se démarquer», prévient-il. La deuxième étape passera par plusieurs chassés dont ceux de Médine, Matala, Hardy avant que les coureurs ne fassent demi-tour juste avant Case Noyale pour revenir vers Cascavelle. «Avec 50,3 km et 884 mètres de dénivelé positif, cette étape sera assez difficile et assez technique», lance-t-il.

«La troisième étape sera la même que les années précédentes avec le passage par la baie de Tamarin qui est un highlight du Colin Mayer Tour. Elle fera 46 km avec 700 mètres de dénivelé positif. Tout le monde prendra du plaisir», commente Christophe Chasteau.

Sébastien Bax de Keating a effectué une présentation des différents sponsors qui se sont associés à l'événement et a promis «une édition haute en couleurs, des surprises et du beau spectacle.»

******

Kids Race (samedi 11 octobre)

Une place importante pour la relève

Fidèle à sa vocation de promouvoir le VTT auprès des jeunes, le Colin Mayer Tour proposera le samedi 11 octobre une Kids Race sponsorisée par Sunlife. Ainsi, le samedi 11 octobre à 15h, les 6-8 ans s'élanceront pour effectuer un parcours de 2 km. Ils seront suivis, à 15h30, des 9-10 ans qui feront 6 km. Enfin, à 16h, les 11-13 ans prendront le départ pour effectuer 8 km. La remise des prix est prévue pour 16h30. «Des jeunes Mauriciens mais aussi de nombreux Réunionnais se sont inscrits à la Kids Race», a laissé entendre Michel Mayer.

Les maillots distinctifs

Première équipe au classement général - Fundsmith

Moins de 23 ans hommes - SPARC

Élite hommes 24-39 ans - Tissot / Adamas

Master 2 hommes 40-49 ans - Sunlife

Master 3 hommes 50 ans + - Emcar Sports

Master 4 hommes 60 ans+ - Aerosporting

Élite dames - Odézile Ltd

Mixte moins de 40 ans - Sofap

Mixte 40 ans + - Oxenham

Buffalo 180 kg+ - Ford