Ile Maurice: Rallye MRC - Plaine-Champagne et Camp-de-Masque-Pavé au menu des spéciales

4 Octobre 2025
L'Express (Port Louis)
Par Jason Chellen

Le Motor Racing Club (MRC) organise l'«Autonexx Trophy 2025» ce samedi 4 et dimanche 5 octobre.

Mine de rien, il s'agit déjà de la quatrième épreuve du Championnat de Rallye MRC sachant qu'il n'y a que cinq manches au calendrier 2025. Cette avant-dernière épreuve de la saison, donc, se déroulera en deux étapes, avec douze spéciales, pour un total de 48 km, les liaisons étant exclues.

Pour ce samedi 4 octobre, il y aura trois spéciales de Plaine-Champagne en direction de la Rhumerie de Chamarel et trois autres, dans le sens inverse, soit entre la Rhumerie de Chamarel et Plaine-Champagne. Les six spéciales en nocturne totaliseront, chacune, 5 km. Le départ de la première voiture sera donné à 19h00, à Plaine-Champagne et le départ fictif est programmé pour 17h15 au 42 Market Street, au Bagatelle Mall. La fin de l'étape est prévue pour 00h30.

Le lendemain, 5 octobre, les voitures quitteront Bagatelle à 11h05. Les équipages auront trois spéciales entre Camp-de-Masque-Pavé vers Clémencia, et trois autres dans le sens inverse, soit de Clémencia vers Camp-de-Masque-Pavé, à partir de 12h45.

Restez informé des derniers gros titres sur WhatsApp | LinkedIn

Après les six spéciales de 3 km, les équipages retourneront dans le parc fermé sur l'aire de stationnement du 42 Market Street, Bagatelle Mall, et la proclamation des résultats et la remise des prix sont prévues à partir de 18h30, toujours au 42 Market Street, toujours à Bagatelle.

Le parc fermé au 42 Market Street, Bagatelle Mall, a été pris d'assaut dès le vendredi 3 octobre après les vérifications administratives et techniques chez Autonexx Service Centre à Trianon, de 17h15 à 21h00.

A noter que pour ce rallye, la fermeture des routes pour le samedi 4 octobre (Les Mares - Plaine-Champagne - Chamarel) est programmée entre 18h00 et 00h30. En ce qui concerne le dimanche 5 octobre, la fermeture de la route de Camp-de-Masque-Pavé et Clémencia est prévue entre 12h00 et 17h00.

Le programme

Etape 1 - Samedi 4 octobre :

· 15h45 Ouverture du parc fermé et pointage des équipages

· 16h00 Réunion des équipages et distribution carnets de bord

· 17h15 Départ de 42 Market Street, Bagatelle Mall pour Les Mares en passant par les routes M1, M2, l'autopont de La Vigie, le Bypass de La Brasserie et Pétrin

· 19h00 Départ ES 1 (Plaine-Champagne - Rhumerie de Chamarel : - 5 km)

Départ ES 2 (Rhumerie de Chamarel - Plaine-Champagne : - 5 km)

Départ ES 3 (Plaine-Champagne - Rhumerie de Chamarel : - 5 km)

Départ ES 4 (Rhumerie de Chamarel - Plaine-Champagne : - 5 km)

Départ ES 5 (Plaine-Champagne - Rhumerie de Chamarel : - 5 km)

Départ ES 6 (Rhumerie de Chamarel - Plaine-Champagne : - 5 km)

· 00h30 Fin étape 1

· Retour en parc fermé sur l'aire de stationnement de 42 Market Street, Bagatelle Mall

Etape 2 - Dimanche 5 octobre :

· 09h50 Ouverture du parc fermé et pointage des équipages

· 10h00 Réunion des équipages et distribution carnets de bord

· 11h05 Départ de 42 Market Street, Bagatelle Mall pour Camp-de-Masque en passant par Réduit, St-Pierre bypass, Verdun by-pass, Quartier-Militaire, St-Julien bypass et L'Unité

· 12h45 Départ ES 7 (Camp-de-Masque-Pavé - Clémencia : - 3 km)

Départ ES 8 (Clémencia - Camp-de-Masque-Pavé : - 3 km)

Départ ES 9 (Camp-de-Masque-Pavé - Clémencia : - 3 km)

Départ ES 10 (Clémencia - Camp-de-Masque-Pavé : - 3 km)

Départ ES 11 (Camp-de-Masque-Pavé - Clémencia : - 3 km)

Départ ES 12 (Clémencia - Camp-de-Masque-Pavé : - 3 km)

· 17h00 Fin étape 2

· Retour en parc fermé sur l'aire de stationnement de 42 Market Street, Bagatelle Mall

· Proclamation des résultats et remise des Prix à partir de 18h30, au 42 Market Street, Bagatelle Mall.

Lire l'article original sur L'Express.

Tagged:
Copyright © 2025 L'Express. Droits de reproduction et de diffusion réservés. Distribué par AllAfrica Global Media (allAfrica.com). Pour toute modification, demande d'autorisation de reproduction ou de diffusion, contactez directement le propriétaire des droits en cliquant ici.

AllAfrica publie environ 600 articles par jour provenant de plus de 110 organes de presse et plus de 500 autres institutions et particuliers, représentant une diversité de positions sur tous les sujets. Nous publions aussi bien les informations et opinions de l'opposition que celles du gouvernement et leurs porte-paroles. Les pourvoyeurs d'informations, identifiés sur chaque article, gardent l'entière responsabilité éditoriale de leur production. En effet AllAfrica n'a pas le droit de modifier ou de corriger leurs contenus.

Les articles et documents identifiant AllAfrica comme source sont produits ou commandés par AllAfrica. Pour tous vos commentaires ou questions, contactez-nous ici.