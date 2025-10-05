Ile Maurice: Rallye MRC - Plaine-Champagne et Camp-de-Masque-Pavé au menu des spéciales

Le Motor Racing Club (MRC) organise l'«Autonexx Trophy 2025» ce samedi 4 et dimanche 5 octobre.

Mine de rien, il s'agit déjà de la quatrième épreuve du Championnat de Rallye MRC sachant qu'il n'y a que cinq manches au calendrier 2025. Cette avant-dernière épreuve de la saison, donc, se déroulera en deux étapes, avec douze spéciales, pour un total de 48 km, les liaisons étant exclues.

Pour ce samedi 4 octobre, il y aura trois spéciales de Plaine-Champagne en direction de la Rhumerie de Chamarel et trois autres, dans le sens inverse, soit entre la Rhumerie de Chamarel et Plaine-Champagne. Les six spéciales en nocturne totaliseront, chacune, 5 km. Le départ de la première voiture sera donné à 19h00, à Plaine-Champagne et le départ fictif est programmé pour 17h15 au 42 Market Street, au Bagatelle Mall. La fin de l'étape est prévue pour 00h30.

Le lendemain, 5 octobre, les voitures quitteront Bagatelle à 11h05. Les équipages auront trois spéciales entre Camp-de-Masque-Pavé vers Clémencia, et trois autres dans le sens inverse, soit de Clémencia vers Camp-de-Masque-Pavé, à partir de 12h45.

Restez informé des derniers gros titres sur WhatsApp | LinkedIn

Après les six spéciales de 3 km, les équipages retourneront dans le parc fermé sur l'aire de stationnement du 42 Market Street, Bagatelle Mall, et la proclamation des résultats et la remise des prix sont prévues à partir de 18h30, toujours au 42 Market Street, toujours à Bagatelle.

Le parc fermé au 42 Market Street, Bagatelle Mall, a été pris d'assaut dès le vendredi 3 octobre après les vérifications administratives et techniques chez Autonexx Service Centre à Trianon, de 17h15 à 21h00.

A noter que pour ce rallye, la fermeture des routes pour le samedi 4 octobre (Les Mares - Plaine-Champagne - Chamarel) est programmée entre 18h00 et 00h30. En ce qui concerne le dimanche 5 octobre, la fermeture de la route de Camp-de-Masque-Pavé et Clémencia est prévue entre 12h00 et 17h00.

Le programme

Etape 1 - Samedi 4 octobre :

· 15h45 Ouverture du parc fermé et pointage des équipages

· 16h00 Réunion des équipages et distribution carnets de bord

· 17h15 Départ de 42 Market Street, Bagatelle Mall pour Les Mares en passant par les routes M1, M2, l'autopont de La Vigie, le Bypass de La Brasserie et Pétrin

· 19h00 Départ ES 1 (Plaine-Champagne - Rhumerie de Chamarel : - 5 km)

Départ ES 2 (Rhumerie de Chamarel - Plaine-Champagne : - 5 km)

Départ ES 3 (Plaine-Champagne - Rhumerie de Chamarel : - 5 km)

Départ ES 4 (Rhumerie de Chamarel - Plaine-Champagne : - 5 km)

Départ ES 5 (Plaine-Champagne - Rhumerie de Chamarel : - 5 km)

Départ ES 6 (Rhumerie de Chamarel - Plaine-Champagne : - 5 km)

· 00h30 Fin étape 1

· Retour en parc fermé sur l'aire de stationnement de 42 Market Street, Bagatelle Mall

Etape 2 - Dimanche 5 octobre :

· 09h50 Ouverture du parc fermé et pointage des équipages

· 10h00 Réunion des équipages et distribution carnets de bord

· 11h05 Départ de 42 Market Street, Bagatelle Mall pour Camp-de-Masque en passant par Réduit, St-Pierre bypass, Verdun by-pass, Quartier-Militaire, St-Julien bypass et L'Unité

· 12h45 Départ ES 7 (Camp-de-Masque-Pavé - Clémencia : - 3 km)

Départ ES 8 (Clémencia - Camp-de-Masque-Pavé : - 3 km)

Départ ES 9 (Camp-de-Masque-Pavé - Clémencia : - 3 km)

Départ ES 10 (Clémencia - Camp-de-Masque-Pavé : - 3 km)

Départ ES 11 (Camp-de-Masque-Pavé - Clémencia : - 3 km)

Départ ES 12 (Clémencia - Camp-de-Masque-Pavé : - 3 km)

· 17h00 Fin étape 2

· Retour en parc fermé sur l'aire de stationnement de 42 Market Street, Bagatelle Mall

· Proclamation des résultats et remise des Prix à partir de 18h30, au 42 Market Street, Bagatelle Mall.