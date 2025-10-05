Ile Maurice: Projet de relance - Un miracle dans quatre ans

Le football connaîtra un miracle dans quatre ans. C'est ce qu'a déclaré le ministre de la Jeunesse et des Sports (MJS), Deven Nagalingum, jeudi, au cours d'une conférence de presse marathon tenue à l'hôtel Labourdonnais à Port-Louis. Le thème de cette rencontre avec les médias était axé sur la relance du football. Les contours de la nouvelle structure basée à Côte-d'Or pour dispenser les formations ont également été présentés.

De l'ambition. C'est ce qui a animé le ministre Nagalingum tout au long de sa présentation pour la relance du football. À ses côtés, Samir Sobha, président de la Mauritius Football Association (MFA), et Vincent Rogers, partenaire du projet de relance. «Dans quatre ans, le football atteindra un niveau que personne ne croira. Il y aura un miracle. La condition, c'est qu'il faudra que le partenariat soit solide. C'est un moment crucial et le gouvernement a dit qu'il fallait un changement pour que le sport retrouve ses lettres de noblesse», a martelé le ministre.

Le Français Yann Daniélou sera au coeur de la formation à Côte-d'Or. © Krishna Pather

La salle de conférence était pleine à craquer jeudi. Maires, présidents des Conseils de districts, pensionnaires de la nouvelle académie à Côte-d'Or, formateurs et techniciens du football étaient tous présents à la conférence de presse. Deven Nagalingum en a profité pour aborder les problématiques inhé- rentes au sport local. «La mafia s'est infiltrée dans le sport et il n'est pas possible que certains dirigeants de fédérations puissent tout avoir alors que les athlètes doivent mendier. Notre état des lieux a aussi montré que nous sommes à la dérive. Le Sports Bill, qui sera bientôt présenté, aidera à mieux encadrer le sport», a expliqué le MJS.

Après la fermeture de l'Académie de Liverpool, c'est un centre d'excellence qui la remplacera à Côte-d'Or. Il va opérer sous la direction du Français Yann Daniélou et en partenariat avec la MFA. Le projet met en place un programme national de détection et de développement pour les catégories U15 à U18. La détection reposera sur un processus transparent et structuré : repérages régionaux suivis d'une sélection finale au Complexe de Côte-d'Or, avec suivi administratif via FIFA Connect. Chaque catégorie comptera 25 joueurs, tous licenciés à la MFA.

Le MJS a convoqué tous ceux qui gravitent de près ou de loin de la sphère footballistique à cette conférence de presse. © Krishna Pather

La formation vise un encadrement intensif et complet : 5 à 7 séances hebdomadaires, accompagnement scolaire adapté et prise en charge logistique (hébergement, transport, scolarité, accompagnement éducatif).

L'encadrement associera entraîneurs nationaux de la MFA, adjoints du Complexe et une coordination technique partagée entre le DTN et le directeur technique de Côte-d'Or. Le staff médical et de préparation physique est déjà intégré au dispositif.

L'intégration en compétitions prévoit la participation structurée des jeunes : championnat national U15 (en projet), U16 et U17 dans le championnat national U20, et U18 en championnat senior (D1 ou D2). Les équipes disputeront aussi des tournois officiels sous l'égide de la MFA et des matchs amicaux organisés par le gouvernement et le Complexe.

Les pensionnaires du nouveau centre de formation écoutant attentivement les discours. © Krishna Pather

Plusieurs idées ont été échangées durant la conférence de presse, qui paraissait décousue à un certain moment. Les idées, justement, se sont trop souvent télescopées, ce qui a un peu fait perdre le fil à l'assistance. En même temps, ce vaste chantier que représente le football et les déboires que cette discipline a connus, il faudrait bien une journée pour en faire le tour.

Samir Sobha et Vincent Rogers sur la même longueur d'onde

Dix années se sont écoulées sans que la MFA et le MJS ne puissent s'asseoir à la même table. Ces propos sont signés Samir Sobha. «Nous remercions le MJS pour son soutien. On peut ne pas être d'accord sur tout, mais l'important, c'est d'avancer ensemble», a soutenu le président de la MFA. Il a estimé que Maurice a pris du retard dans le football professionnel. «Madagascar est déjà bien avancé dans ce sens. Je crois qu'il est important de redémarrer le football professionnel avec l'appui de George Chung. Il y a plusieurs autres aspects que l'on peut améliorer», croit Samir Sobha. Pour sa part, Vincent Rogers a adressé un message aux jeunes présents dans l'assistance. «Je vous demande de continuer à travailler. Vous avez beaucoup à apprendre. La contribution du secteur privé sera aussi très importante. Je pense qu'avec l'aide de tous les partenaires, nous pouvons aller loin», a estimé l'ancien président du comité de gestion du Centre national de formation.

Double visite du président de la FIFA

Gianni Infantino, le président de la FIFA, effectuera deux visites à Maurice en six mois. Dans un premier temps, il sera chez nous du 9 au 13 novembre. Son ordre de mission n'a pas été communiqué, mais il devrait effectuer plusieurs visites à la MFA et à Côte-d'Or notamment. Il reviendra ensuite pour la FIFA World Series de futsal en mars 2026. Maurice accueillera une étape de cette compétition intercontinentale. Pour Samir Sobha, recevoir l'Italo-Suisse est une aubaine. Il a expliqué que le président de la FIFA vient souvent avec des «cadeaux» et qu'il sera important d'accélérer des projets afin qu'il puisse les inaugurer. C'est le football et le pays qui en sortiront gagnants, selon lui.