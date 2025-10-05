Cameroun: La présidentielle 2025 en quelques chiffres

Le dimanche 12 octobre 2025, les électeurs et électrices camerounais / camerounaises sont appelés aux urnes pour l'élection présidentielle. Voici le scrutin en quelques chiffres.

1 tour seulement pour désigner le chef de l'État. L'élection présidentielle au Cameroun est un scrutin uninominal majoritaire à un tour. Le candidat avec le nombre de voix le plus important remporte l'élection.

12 candidats sont en lice pour cette élection dont le président sortant, Paul Biya.

7 ans, c'est la durée du mandat présidentiel au Cameroun, renouvelable sans limite depuis la réforme de la Constitution en 2008.

43 années de présidence consécutive pour Paul Biya, candidat à sa propre succession, il brigue ainsi un huitième mandat à l'âge de 92 ans. Il est arrivé au pouvoir en 1982 après la démission du premier président du Cameroun indépendant Amadou Ahidjo. Paul Biya est déclaré élu président pour la première fois deux ans plus tard en 1984.

2 semaines pour faire campagne. La campagne électorale s'ouvre quinze jours avant le scrutin et prend fin la veille du scrutin à minuit.

7 845 622 électeurs inscrits au 31 décembre 2024 (dont 7 818 822 sur le territoire national et 26 800 dans la diaspora). En 2018, ils étaient 6 687 174 inscrits. Un peu plus de la moitié est allée voter il y a sept ans, soit 3 600 023 votants.

30 357 bureaux de vote annoncés au 31 décembre 2024, répartis sur l'ensemble du territoire national, dans les dix régions du pays et dans les 44 missions diplomatiques et postes consulaires. Chaque bureau de vote comprend 500 électeurs maximum.

72 heures après la fin des opérations de vote pour déposer une requête post-électorale devant le Conseil constitutionnel. Les décisions du Conseil constitutionnel sont ensuite définitives et ne peuvent pas faire l'objet de recours.

15 jours au plus tard après le scrutin, le Conseil constitutionnel arrête et proclame les résultats de l'élection présidentielle

En 2018, pour la précédente élection présidentielle du 7 octobre, la participation, selon Elecam, fut de 53,85 % sur l'ensemble du territoire national et 48,1 % au sein de la diaspora. Cette année-là, Paul Biya, candidat du RDPC, fut déclaré vainqueur avec 2 521 934 voix (soit 71,28 % des suffrages exprimés), Maurice Kamto (MRC) deuxième avec 503 384 voix (14,23 %), Cabral Libii (Univers) troisième avec 221 995 voix (6,28 %), Joshua Osih (SDF) quatrième avec 118 706 voix (3,25 %), Adamou Ndam Njoya (UDC) cinquième avec 61 220 voix (1,73 %), Garag Haman Adji (ADD) sixième avec 55 048 voix (1,55 %), Ndifor Afanwi Franklin (MCNC) septième avec 23 687 voix (0,67 %), Serge Espoir Matomba (Purs) huitième avec 19 704 voix (0,56 %) et Akere Muna (Now) neuvième avec 12 262 voix (0,35 %).

(Source Elecam )

