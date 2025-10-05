Maroc: «On est invisibles» pour les gouvernants, s'indigne un manifestant de la GenZ 212

Au Maroc, la GenZ 212 a de nouveau manifesté dans le calme hier, vendredi. À Rabat, Casablanca, les sit-in se sont déroulés pacifiquement, confirmant l'accalmie de la veille, après la nuit de mercredi marquée par des violences meurtrières. Qui sont ces jeunes Marocains qui protestent depuis bientôt une semaine, réclamant une réforme de l'éducation et de la santé ?

Nous nous engouffrons dans une petite maison d'un quartier populaire. La zone est quadrillée par la police, les arrestations des jours précédents ont rendu les habitants méfiants, rapporte notre correspondant à Casablanca, Matthias Raynal.

« Je ne sais pas qui a pris la décision de faire usage de la violence contre la jeunesse qui réclame ses droits. Au contraire, la police, normalement elle est censée sécuriser la manifestation. » s'indigne un jeune homme.

Il a préféré rester anonyme, nous l'appellerons Rachid. Ce jeune de 27 ans est sans emploi. « Tout ce dont une personne a besoin pour vivre, on ne l'a pas. Les responsables ne nous voient pas, on est invisible pour eux, c'est comme si on n'existait pas ! »

Fadil n'a pas les mêmes difficultés que son ami. Il a un bon travail et gagne correctement sa vie. « Pour moi, en tant que citoyen qui aime ce pays, sortir dans la rue est un devoir. Je veux un avenir meilleur pour les générations qui viennent et un présent qui soit bien pour moi. Alors évidemment, je dois sortir et je sors. »

Fadil et Rachid insistent sur le caractère pacifique de leur démarche, ils sont de toutes les manifestations depuis le début du mouvement GenZ 212.