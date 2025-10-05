Maroc: «On est invisibles» pour les gouvernants, s'indigne un manifestant de la GenZ 212

4 Octobre 2025
Radio France Internationale
Par RFI

Au Maroc, la GenZ 212 a de nouveau manifesté dans le calme hier, vendredi. À Rabat, Casablanca, les sit-in se sont déroulés pacifiquement, confirmant l'accalmie de la veille, après la nuit de mercredi marquée par des violences meurtrières. Qui sont ces jeunes Marocains qui protestent depuis bientôt une semaine, réclamant une réforme de l'éducation et de la santé ?

Nous nous engouffrons dans une petite maison d'un quartier populaire. La zone est quadrillée par la police, les arrestations des jours précédents ont rendu les habitants méfiants, rapporte notre correspondant à Casablanca, Matthias Raynal.

« Je ne sais pas qui a pris la décision de faire usage de la violence contre la jeunesse qui réclame ses droits. Au contraire, la police, normalement elle est censée sécuriser la manifestation. » s'indigne un jeune homme.

Il a préféré rester anonyme, nous l'appellerons Rachid. Ce jeune de 27 ans est sans emploi. « Tout ce dont une personne a besoin pour vivre, on ne l'a pas. Les responsables ne nous voient pas, on est invisible pour eux, c'est comme si on n'existait pas ! »

Restez informé des derniers gros titres sur WhatsApp | LinkedIn

Fadil n'a pas les mêmes difficultés que son ami. Il a un bon travail et gagne correctement sa vie. « Pour moi, en tant que citoyen qui aime ce pays, sortir dans la rue est un devoir. Je veux un avenir meilleur pour les générations qui viennent et un présent qui soit bien pour moi. Alors évidemment, je dois sortir et je sors. »

À lire aussiMaroc: éducation, santé... le collectif de la «GenZ 212» précise ses revendications

Fadil et Rachid insistent sur le caractère pacifique de leur démarche, ils sont de toutes les manifestations depuis le début du mouvement GenZ 212.

Cliquez ici pour lire l'article sur le site de RFI.

Tagged:
Copyright © 2025 Radio France Internationale. Droits de reproduction et de diffusion réservés. Distribué par AllAfrica Global Media (allAfrica.com). Pour toute modification, demande d'autorisation de reproduction ou de diffusion, contactez directement le propriétaire des droits en cliquant ici.

AllAfrica publie environ 600 articles par jour provenant de plus de 110 organes de presse et plus de 500 autres institutions et particuliers, représentant une diversité de positions sur tous les sujets. Nous publions aussi bien les informations et opinions de l'opposition que celles du gouvernement et leurs porte-paroles. Les pourvoyeurs d'informations, identifiés sur chaque article, gardent l'entière responsabilité éditoriale de leur production. En effet AllAfrica n'a pas le droit de modifier ou de corriger leurs contenus.

Les articles et documents identifiant AllAfrica comme source sont produits ou commandés par AllAfrica. Pour tous vos commentaires ou questions, contactez-nous ici.