Tunisie: Greta Thunberg traînée au sol et humiliée par les soldats sionistes

Le membre de l'équipe juridique défendant le « Flottille Al Sumoud », Maître Ayoub Ghadamsi, a déclaré à Mosaïque FM ce samedi que son équipe avait reçu un témoignage selon lequel les forces sionistes auraient torturé l'activiste suédoise Greta Thunberg, la traînant au sol et l'obligeant à embrasser le drapeau de l'occupation.

Par ailleurs, l'activiste Wael Naouar, également membre de la flottille, aurait subi des violences physiques sur différentes parties de son corps de la part des forces de l'entité sioniste, mais aurait refusé d'être examiné par un médecin affilié à l'entité occupante.

L'équipe juridique a également rapporté que les forces de police sionistes avaient violemment agressé le militant tunisien Mohab Senoussi lorsqu'il a levé le drapeau palestinien qu'il dissimulait sous ses vêtements, tout en scandant des slogans appelant à la liberté pour la Palestine, au moment où le ministre de l'Intérieur israélien pénétrait dans le port d'Ashdod et commençait à les menacer.