Tunisie: La rue tunisienne dénonce la piraterie sioniste

4 Octobre 2025
La Presse (Tunis)
Par Salem Trabelsi

Samedi 4 octobre 2025 .« Ils sont venus ils sont tous là ! » , l'avenue Habib Bourguiba s'est transformée en un fleuve humain, vibrant aux couleurs de la Palestine. Plus d'un millier de tunisiens , hommes et femmes de toutes générations, venus des quatre coins de la Tunisie, ont convergé vers le coeur battant de la capitale pour dire, d'une seule voix, leur colère et leur fidélité à une cause qui transcende les frontières.

Ainsi ,dans le sillage des mobilisations mondiales, Tunis a fait entendre sa voix. Brandissant haut les drapeaux palestiniens, les manifestants ont scandé des slogans exigeant la levée immédiate du siège imposé à Gaza et la libération des militants arrêtés de la Flottille Soumoud . Cette flottille, porteuse d'espoir, transportait des cargaisons médicales et alimentaires destinées aux habitants de Gaza, avant d'être violemment interceptée par les forces d'occupation sionistes .

De la place de la République jusqu'à l'avenue Habib Bourguiba, les pas résonnaient comme un écho de dignité. Les pancartes dénonçaient les crimes de guerre, les slogans rappelaient la gravité des violations du droit international, et les visages, graves mais déterminés, portaient le poids d'une indignation partagée.

Cette marche n'était pas seulement un cri de solidarité, mais un acte de résistance civile, un refus de l'oubli. Les manifestants ont rappelé que les militants arrêtés n'étaient pas des combattants armés, mais des porteurs d'aide humanitaire, réduits au silence par un acte que beaucoup qualifient de piraterie en haute mer.

