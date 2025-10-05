Tunisie: Arrêt complet du site de Belli - SOTIPAPIER paralysée par un conflit social

La Société tunisienne industrielle du papier et du carton (SOTIPAPIER) a annoncé l'arrêt complet de son site industriel de Belli et la suspension totale de sa production en raison d'un mouvement de grève en cours. Ce conflit social, initié par une partie du personnel, a débuté le 22 septembre 2025.

La décision de suspendre l'ensemble des activités de fabrication a été prise par la Société, dont le siège social est situé à Ben Arous, pour des raisons de sécurité et de disponibilité du personnel.

Malgré l'arrêt de la production, la direction de SOTIPAPIER a indiqué poursuivre des négociations actives et de bonne foi avec les représentants syndicaux. La priorité absolue de l'entreprise demeure la sécurité de ses équipes et la résolution rapide des négociations sociales.

Parallèlement aux discussions, un plan d'urgence a été mis en place afin de limiter les perturbations de la chaîne d'approvisionnement pour ses clients. La direction suit attentivement l'évolution de cette situation pour évaluer l'impact potentiel de cet arrêt sur l'activité du quatrième trimestre 2025.