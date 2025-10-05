Tunisie: Air Liquide Tunisie - Un bénéfice semestriel dopé par des dividendes exceptionnels

4 Octobre 2025
La Presse (Tunis)
Par La Presse

Air Liquide Tunisie enregistre un résultat net exceptionnel de 25,2 millions de dinars au 30 juin 2025, marquant une progression spectaculaire par rapport aux 19 millions dinars de l'année précédente.

Cette performance, qui renforce les capitaux propres à près de 115,7 millions de dinars, est principalement tirée par un élément non récurrent : les produits des participations s'élevant à 21,7 millions de dinars, correspondant aux dividendes à percevoir de sa filiale Air Liquide Tunisie Services (ALTS).

Cependant, un fait saillant mérite une attention particulière : le résultat d'exploitation a chuté de plus de 40 %, s'établissant à seulement 850 600 dinars (contre 1,45 million de dinars au premier semestre 2024), signalant une contraction significative de la performance opérationnelle de base.

La société Air Liquide Tunisie (ALT) a clôturé ses états financiers intermédiaires avec un total des actifs atteignant environ 174,7 millions de dinars. Le maintien d'un résultat net élevé permet de consolider les capitaux propres à 115,7 millions dinars.

Restez informé des derniers gros titres sur WhatsApp | LinkedIn

Les revenus de l'activité ont légèrement diminué, passant d'environ 18,9 millions de dinars à 18,6 millions dinars. Le coût des ventes est stable à environ 15,5 millions de dinars, laissant une marge brute d'environ 3,1 millions de dinars.

Lire l'article original sur La Presse.

Tagged:
Copyright © 2025 La Presse. Droits de reproduction et de diffusion réservés. Distribué par AllAfrica Global Media (allAfrica.com). Pour toute modification, demande d'autorisation de reproduction ou de diffusion, contactez directement le propriétaire des droits en cliquant ici.

AllAfrica publie environ 600 articles par jour provenant de plus de 110 organes de presse et plus de 500 autres institutions et particuliers, représentant une diversité de positions sur tous les sujets. Nous publions aussi bien les informations et opinions de l'opposition que celles du gouvernement et leurs porte-paroles. Les pourvoyeurs d'informations, identifiés sur chaque article, gardent l'entière responsabilité éditoriale de leur production. En effet AllAfrica n'a pas le droit de modifier ou de corriger leurs contenus.

Les articles et documents identifiant AllAfrica comme source sont produits ou commandés par AllAfrica. Pour tous vos commentaires ou questions, contactez-nous ici.