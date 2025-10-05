Cote d'Ivoire: Éducation nationale - Le conseil municipal d'Abobo offre 60 mille kits scolaires aux tout-petits

Pour cette rentrée scolaire 2025-2026, le conseil municipal de la commune d"Abobo, avec à tête, le maire Kandia Camara, fidèle à sa tradition, a offert le samedi 4 octobre 2025, 60 mille kits scolaires, d'une valeur de plus de 300 millions de Fcfa aux élèves du primaire de sa circonscription.

Le maire de la commune d'Abobo, Kandia Camara, a souligné que cette initiative traduit d'une part la volonté du conseil municipal d'apporter un soutien concret aux parents d'élèves et d'autre part, de permettre aux enfants du Cp1 au Cm2, issus des écoles primaires publiques et des écoles confessionnelles, d'étudier dans de bonnes conditions afin d'obtenir d'excellents résultats et devenir des cadres compétents pour participer au changement de la société.

« Ces kits scolaires sont un véritable levier de réussite pour nos enfants. A Abobo, notre richesse, c'est la solidarité et cette cérémonie en est une illustration éloquente », a déclaré Kandia Camara, soulignant que le conseil municipal accorde une importance à l'éducation et à la formation des enfants de la commune d"Abobo.

Outre les kits scolaires, le conseil municipal de la mairie d'Abobo, a distribué plus de 1500 aides, bourses, soutien d'une valeur de 60 millions de Fcfa aux enfants issus de familles défavorisées de la commune. « Par ailleurs, nous investissons dans la construction et la réhabilitation de écoles à travers la commune. Récemment, nous avons mis à disposition de nos enfants, deux écoles primaires. Une à M'Ponon et l'autre, c'est l'Epp palmeraie », a rappelé Kandia Camara.

Le maire d'Abobo a mis à profit cette tribune pour réitérer sa gratitude au Président de la République, Alassane Ouattara, et au gouvernement pour les nombreux travaux réalisés ou en cours de réalisation dans sa commune.

« Chers enfants, vous venez de reprendre le chemin de l'école, pour une période de neuf mois. Pour vous accompagner dans cette nouvelle année scolaire, le maire que je suis, que dis-je, votre maman et le conseil municipal, nous avons décidé de vous soutenir à travers la remise de manuels scolaires et de fournitures diverses. Je vous exhorte à être des élèves disciplinés, responsables, studieux, respectueux et surtout travailleurs » a déclaré le maire à l'endroit des élèves bénéficiaires, précisant que le conseil municipal ne ménagera aucun effort pour les accompagner.

Le directeur régional de l'Education et de l'alphabétisation (Drena A4), Prospère Comenent, a exprimé sa gratitude au maire et travers elle, le conseil municipal pour soutien à l'éducation dans la commune d"Abobo.

Tiémoko Chance Delma, au nom des bénéficiaires a également exprimé sa gratitude au conseil municipal d'Abobo pour son geste de haute portée sociale. « Nous prenons l'engagement de faire bon usage du matériel mis à notre disposition et surtout réussir à nos examens » a-t-elle