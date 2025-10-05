Cote d'Ivoire: Albéric Niango Agbassi, ancien journaliste à la RTI baisse le micro pour toujours

Albéric Niango Agbassi, ancien journaliste et présentateur à la Radiodiffusion Télévision Ivoirienne (RTI), est décédé dans la nuit du vendredi au samedi 4 octobre 2025.

L'information a été confirmée par un proche de l'ex-journaliste joint au téléphone par Fratmat.info.

Selon notre source, Albéric Niango Agbassi est décédé à 63 ans.

Il laisse le souvenir d'un homme de médias passionné et dévoué à son travail.

Son expérience et son expertise ont été des atouts précieux pour la RTI, contribuant à faire de cette institution une référence en matière de radiodiffusion et de télévision en Côte d'Ivoire.

A travers plusieurs posts sur les réseaux sociaux, ses collègues, amis, des proches et admirateurs lui rendent hommage et présentent leurs condoléances à sa famille et à ses proches.

