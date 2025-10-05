Cote d'Ivoire: Albéric Niango Agbassi, ancien journaliste à la RTI baisse le micro pour toujours

4 Octobre 2025
Fratmat.info (Abidjan)
Par FRANCK YEO

Albéric Niango Agbassi, ancien journaliste et présentateur à la Radiodiffusion Télévision Ivoirienne (RTI), est décédé dans la nuit du vendredi au samedi 4 octobre 2025.

L'information a été confirmée par un proche de l'ex-journaliste joint au téléphone par Fratmat.info.

Selon notre source, Albéric Niango Agbassi est décédé à 63 ans.

Il laisse le souvenir d'un homme de médias passionné et dévoué à son travail.

Son expérience et son expertise ont été des atouts précieux pour la RTI, contribuant à faire de cette institution une référence en matière de radiodiffusion et de télévision en Côte d'Ivoire.

A travers plusieurs posts sur les réseaux sociaux, ses collègues, amis, des proches et admirateurs lui rendent hommage et présentent leurs condoléances à sa famille et à ses proches.

Les vives condoléances du groupe Fraternité Matin et en particulier la redaction de Fratmat.info à sa famille biologique et à tous ses proches.

Lire l'article original sur Fratmat.info.

Tagged:
Copyright © 2025 Fratmat.info. Droits de reproduction et de diffusion réservés. Distribué par AllAfrica Global Media (allAfrica.com). Pour toute modification, demande d'autorisation de reproduction ou de diffusion, contactez directement le propriétaire des droits en cliquant ici.

AllAfrica publie environ 600 articles par jour provenant de plus de 110 organes de presse et plus de 500 autres institutions et particuliers, représentant une diversité de positions sur tous les sujets. Nous publions aussi bien les informations et opinions de l'opposition que celles du gouvernement et leurs porte-paroles. Les pourvoyeurs d'informations, identifiés sur chaque article, gardent l'entière responsabilité éditoriale de leur production. En effet AllAfrica n'a pas le droit de modifier ou de corriger leurs contenus.

Les articles et documents identifiant AllAfrica comme source sont produits ou commandés par AllAfrica. Pour tous vos commentaires ou questions, contactez-nous ici.