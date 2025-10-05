Cote d'Ivoire: Journée des personnes âgées - Le député maire de Marcory Raoul Aby place les seniors au coeur de l'action municipale

Le député maire de Marcory, Raoul Aby, et le Conseil municipal ont célébré, le 3 octobre 2025, au Foyer polyvalent des jeunes Victor Amagou, la Journée internationale des personnes âgées. Placée sous le signe de la reconnaissance, de la solidarité et de la gratitude, cette cérémonie a réuni les principales faîtières de seniors : Afetra, Novisma, Unafreci, Asmas et Unarci. Dans une ambiance conviviale et empreinte d'émotion, Raoul Aby a tenu à honorer les doyens de la commune.

« Les personnes du troisième âge sont une bénédiction. Vous êtes la mémoire vivante de Marcory. Nous allons continuer à vous célébrer chaque année », a-t-il affirmé, sous les applaudissements nourris. Et d'ajouter : « Vous êtes la mémoire vivante de notre cité, vous méritez d'être célébrés », rappelant que Marcory doit sa richesse à ses aînés, véritables bâtisseurs de la communauté.

Des mesures concrètes pour améliorer le quotidien des aînés ont été prises par le maire. Au-delà des hommages, le maire a annoncé plusieurs actions fortes en faveur des seniors : Élévation au rang de Citoyens d'honneur des doyens âgés de 85 ans et plus, résidant depuis au moins 30 ans à Marcory ; organisation de consultations médicales gratuites chaque mois et l'offre d'un bilan de santé complet d'ici la fin du mois d'octobre. Distribution d'équipements médicaux (tensiomètres, thermomètres, glycomètres) pour faciliter le suivi sanitaire. Organisation d'un dîner dansant destiné à rompre l'isolement des veufs et veuves et à renforcer le lien social.

Au nom des bénéficiaires, Coulibaly Daouda a exprimé sa gratitude au député-maire pour son soutien constant aux aînés, tout en formulant quelques doléances, notamment le renforcement des moyens et l'aménagement d'un local spécialement dédié aux personnes âgées. La cérémonie s'est clôturée par la remise de kits alimentaires aux associations de seniors et par des instants de fraternité, marqués par la joie et l'affection. En honorant ses doyens, la commune de Marcory confirme qu'elle sait reconnaître ses bâtisseurs. Comme l'a rappelé Raoul Aby : « Un village sans vieillard n'est pas un village ».