Soudan: Participation active au séminaire organisé par l'UNA et KSGAAL sur les « Normes d'utilisation de la langue arabe dans les agences de presse des États membres de l'OCI ».

Djeddah (UNA) - L'Union des agences de presse des États membres de l'OCI (UNA), en coopération avec l'Académie mondiale Roi Salman pour la langue arabe, a organisé ce mardi 30 septembre 2025 un séminaire virtuel intitulé « Normes d'utilisation de la langue arabe dans les agences de presse des États membres de l'OCI ». Le séminaire a enregistré une large participation de représentants des agences de presse membres ainsi que de plusieurs professionnels des médias issus de différentes institutions.

Dans son intervention, M. Mohammed bin Abd Rabbo Al-Yami, Directeur général de l'UNA, a souligné l'importance des normes linguistiques dans les agences de presse et les moyens de les réguler et de les améliorer, affirmant que l'attention portée à cette question fait partie intégrante du souci de la langue arabe, qui constitue un pilier fondamental de l'identité islamique.

Al-Yami a expliqué que la régulation des normes linguistiques dans les agences de presse des États membres de l'OCI représente une question complexe, compte tenu des défis liés à la diversité linguistique et dialectale, aux différences de politiques linguistiques et éditoriales d'un pays à l'autre, ainsi qu'à la faiblesse de la communication entre les États membres sur ces sujets. Il a précisé que l'UNA tient à contribuer au traitement de cette problématique en observant la situation de la langue arabe dans les agences des États membres non arabophones, en documentant les questions liées à l'usage linguistique et en identifiant les défis et les moyens d'y faire face.

Pour sa part, Pr. Mahmoud Al-Mahmoud, Chef du Secteur de la planification et de la politique linguistique à l'Académie mondiale Roi Salman pour la langue arabe, a souligné que la tenue de ce séminaire soutient les efforts institutionnels visant à améliorer le contenu médiatique, à consolider le rôle de la langue arabe dans l'élaboration du discours médiatique et à garantir sa qualité, sa cohérence et son professionnalisme.

Il a noté que, dans un paysage médiatique en mutation rapide et marqué par des défis croissants, il existe un besoin pressant d'une langue arabe précise et de normes unifiées permettant de réguler les outils d'expression, de formuler les messages et d'évaluer la qualité de la performance. Il a ajouté que la langue médiatique n'est pas une question purement linguistique, mais un outil d'influence et une source de crédibilité, exprimant son espoir que ce séminaire marque le début d'un parcours scientifique commun visant à consolider des normes linguistiques dans la rédaction médiatique.

La première session, présentée par M. Alzubair Al-Ansari, conseiller médias auprès de l'UNA, sous le titre « Défis de la régulation de l'usage linguistique dans les agences de presse des États membres de l'OCI », a mis en lumière les principaux défis linguistiques auxquels est confrontée la performance médiatique, en insistant sur les erreurs fréquentes dans les dépêches des agences non arabophones et sur les moyens de les dépasser dans un environnement médiatique caractérisé par la diversité et le changement rapide.

La deuxième session, consacrée au thème « Normes linguistiques pour réguler l'usage médiatique et leur impact sur l'amélioration des pratiques linguistiques dans les agences de presse des organisations internationales », a été animée par Pr. Khalid Al-Qawsi, Directeur du Département des politiques linguistiques à l'Académie mondiale Roi Salman pour la langue arabe. Il a présenté les principales normes linguistiques pour réguler l'usage médiatique et leur rôle dans l'amélioration des pratiques linguistiques, en abordant la dualité entre langue et médias ainsi que les défis imposés par les médias contemporains.

Le séminaire s'est conclu par un ensemble de recommandations clés, dont notamment le renforcement et l'échange de contenu arabe entre les agences membres de l'OCI, la coopération pour l'élaboration d'un guide linguistique unifié pour les agences membres comprenant des règles et des normes précises afin de réguler l'usage linguistique dans les textes médiatiques, la création d'un glossaire concis des termes médiatiques et politiques à travers une base de données commune révisée périodiquement et accessible à toutes les agences, la mise en oeuvre de sessions de formation régulières afin de renforcer les compétences des employés dans les agences de presse des pays islamiques, la préparation d'une mallette pédagogique destinée aux employés des agences de presse des organisations internationales et portant sur les compétences et la régulation de l'usage de l'arabe dans le travail médiatique international, ainsi que l'établissement de normes linguistiques claires pour réguler l'usage de la langue arabe dans les médias, leur activation et la mesure de leur impact au sein des agences de presse des États membres de l'OCI.