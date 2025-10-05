Soudan: Abu Fatima présente ses lettres de créance au président sud-africain

4 Octobre 2025
Sudan News Agency (Khartoum)

L'ambassadeur Osman Abu Fatima Adam Mohamed a présenté ses lettres de créance au président Cyril Ramaphosa de la République d'Afrique du Sud en tant qu'ambassadeur extraordinaire et plénipotentiaire de la République du Soudan, accrédité et résidant à Pretoria.

Les lettres de créance ont été présentées à un groupe d'ambassadeurs le jeudi 2 octobre 2025, à la Guest House de Pretoria.

L'ambassadeur a transmis les salutations de Son Excellence le président du Conseil de souveraineté, le lieutenant-général Abdel Fattah Al-Burhan, à son frère, Son Excellence le président Cyril Ramaphosa, souhaitant le succès de la présidence sud-africaine fructueuse du G20, soulignant qu'elle est une source de fierté pour tous les Africains.

L'Ambassadeur a souligné la profondeur des relations fraternelles entre les deux pays, évoquant la visite historique de Nelson Mandela au Soudan en 1962 et l'accueil chaleureux et l'hospitalité qu'il a reçus du président de l'époque, Ibrahim Abboud.

L'Ambassadeur Abu Fatima a évoqué l'agression extérieure à laquelle le Soudan est confronté, perpétrée par des milices terroristes brutales et notoires qui recrutent des mercenaires et commettent des atrocités et un génocide contre le peuple soudanais. Il a également souligné les efforts inlassables du gouvernement de Son Excellence le Premier ministre Kamil Al-Tayeb Idris pour reconstruire le pays après les destructions indescriptibles causées par les milices terroristes.

Il a enfin exprimé l'aspiration du Soudan à une contribution de l'Afrique du Sud aux efforts de reconstruction et de rétablissement de la paix, ainsi que son soutien aux efforts du Soudan pour réintégrer l'Union africaine.

