Soudan: Commissaire de L'aide humanitaire à sennar se réunit avec le représentant de l'OMS

- Le Commissaire de l'aide humanitaire dans l'État de Sennar, Mohamed Abdel Fattah Badi, s'est réuni aujourd'hui avec le représentant de l'Organisation Mondiale de la Santé, Najib Qarbi, pour discuter des interventions de l'OMS dans l'État de Sennar.

Badi a salué les efforts de l'OMS pour fournir des approvisionnements médicaux et ses interventions dans le projet "Sheer" à l'hôpital universitaire de Sennar, appelant à intervenir dans plusieurs autres hôpitaux affirmant que le commissariat de l'aide humanitaire dans l'État de Sennar poursuit la mise en oeuvre de ses programmes au service des citoyens de l'État, épuisés par la guerre.

Pour sa part, le représentant de l'OMS, Najib Qarbi, a loué le rôle important du Commissariat de l'aide humanitaire dans l'État de Sennar et sa coordination des efforts humanitaires dans l'État, saluant la collaboration étroite entre le Commissariat, le Ministère de la Santé et l'OMS, et promettant de poursuivre les projets de l'organisation dans l'État de Sennar ainsi que d'étudier la mise en oeuvre de nouveaux projets.