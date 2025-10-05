Soudan: Commissaire de L'aide humanitaire à sennar se réunit avec le représentant de l'OMS

4 Octobre 2025
Sudan News Agency (Khartoum)

- Le Commissaire de l'aide humanitaire dans l'État de Sennar, Mohamed Abdel Fattah Badi, s'est réuni aujourd'hui avec le représentant de l'Organisation Mondiale de la Santé, Najib Qarbi, pour discuter des interventions de l'OMS dans l'État de Sennar.

Badi a salué les efforts de l'OMS pour fournir des approvisionnements médicaux et ses interventions dans le projet "Sheer" à l'hôpital universitaire de Sennar, appelant à intervenir dans plusieurs autres hôpitaux affirmant que le commissariat de l'aide humanitaire dans l'État de Sennar poursuit la mise en oeuvre de ses programmes au service des citoyens de l'État, épuisés par la guerre.

Pour sa part, le représentant de l'OMS, Najib Qarbi, a loué le rôle important du Commissariat de l'aide humanitaire dans l'État de Sennar et sa coordination des efforts humanitaires dans l'État, saluant la collaboration étroite entre le Commissariat, le Ministère de la Santé et l'OMS, et promettant de poursuivre les projets de l'organisation dans l'État de Sennar ainsi que d'étudier la mise en oeuvre de nouveaux projets.

Lire l'article original sur SNA.

Tagged:
Copyright © 2025 Sudan News Agency. Droits de reproduction et de diffusion réservés. Distribué par AllAfrica Global Media (allAfrica.com). Pour toute modification, demande d'autorisation de reproduction ou de diffusion, contactez directement le propriétaire des droits en cliquant ici.

AllAfrica publie environ 600 articles par jour provenant de plus de 110 organes de presse et plus de 500 autres institutions et particuliers, représentant une diversité de positions sur tous les sujets. Nous publions aussi bien les informations et opinions de l'opposition que celles du gouvernement et leurs porte-paroles. Les pourvoyeurs d'informations, identifiés sur chaque article, gardent l'entière responsabilité éditoriale de leur production. En effet AllAfrica n'a pas le droit de modifier ou de corriger leurs contenus.

Les articles et documents identifiant AllAfrica comme source sont produits ou commandés par AllAfrica. Pour tous vos commentaires ou questions, contactez-nous ici.