Soudan: Alerte de la Commission d'aide humanitaire d'Alshamalya aux organisations nationales et onusiennes

4 Octobre 2025
Sudan News Agency (Khartoum)

- La Commission d'aide humanitaire de l'État de Alshamalya a mis en garde toutes les organisations nationales et onusiennes opérant dans l'État contre toute tentative de la contourner ou de s'adresser directement aux institutions gouvernementales, ministères ou conseils sans passer par elle, et a précisé que la réciproque est également valable.

Dans son communiqué, la Commission a indiqué que certaines organisations nationales et onusiennes n'avaient pas respecté cette procédure au cours de la période écoulée, selon les rapports de ses organes de contrôle réaffirmant son engagement à préserver la confidentialité et la rapidité du traitement des correspondances transitant par la Commission.

Par ailleurs, le Commissaire de la Commission d'aide humanitaire de l'État de Alshamalya, Dr Wael Mohamed Cherif, a discuté dans son bureau avec les organisations nationales actives dans l'État de la formulation d'une vision commune visant à promouvoir le travail bénévole et humanitaire, tout en soulignant la nécessité de respecter les principes et les constantes nationales concernant l'avenir du travail et des interventions humanitaires.

Lire l'article original sur SNA.

Tagged:
Copyright © 2025 Sudan News Agency. Droits de reproduction et de diffusion réservés. Distribué par AllAfrica Global Media (allAfrica.com). Pour toute modification, demande d'autorisation de reproduction ou de diffusion, contactez directement le propriétaire des droits en cliquant ici.

AllAfrica publie environ 600 articles par jour provenant de plus de 110 organes de presse et plus de 500 autres institutions et particuliers, représentant une diversité de positions sur tous les sujets. Nous publions aussi bien les informations et opinions de l'opposition que celles du gouvernement et leurs porte-paroles. Les pourvoyeurs d'informations, identifiés sur chaque article, gardent l'entière responsabilité éditoriale de leur production. En effet AllAfrica n'a pas le droit de modifier ou de corriger leurs contenus.

Les articles et documents identifiant AllAfrica comme source sont produits ou commandés par AllAfrica. Pour tous vos commentaires ou questions, contactez-nous ici.