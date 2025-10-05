Soudan: Alerte de la Commission d'aide humanitaire d'Alshamalya aux organisations nationales et onusiennes

- La Commission d'aide humanitaire de l'État de Alshamalya a mis en garde toutes les organisations nationales et onusiennes opérant dans l'État contre toute tentative de la contourner ou de s'adresser directement aux institutions gouvernementales, ministères ou conseils sans passer par elle, et a précisé que la réciproque est également valable.

Dans son communiqué, la Commission a indiqué que certaines organisations nationales et onusiennes n'avaient pas respecté cette procédure au cours de la période écoulée, selon les rapports de ses organes de contrôle réaffirmant son engagement à préserver la confidentialité et la rapidité du traitement des correspondances transitant par la Commission.

Par ailleurs, le Commissaire de la Commission d'aide humanitaire de l'État de Alshamalya, Dr Wael Mohamed Cherif, a discuté dans son bureau avec les organisations nationales actives dans l'État de la formulation d'une vision commune visant à promouvoir le travail bénévole et humanitaire, tout en soulignant la nécessité de respecter les principes et les constantes nationales concernant l'avenir du travail et des interventions humanitaires.