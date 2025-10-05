Togo: APD en forte hausse

4 Octobre 2025
Togonews (Lomé)

En 2023, le Togo a mobilisé 745,44 millions de dollars au titre de l'aide publique au développement (APD), selon les données publiées par le ministère de la Planification du développement et de la coopération.

Soit une hausse de 51,22 % par rapport à l'année précédente.

Un chiffre impressionnant quand on observe une baisse significative de l'APD à l'échela mondiale.

Sur le total mobilisé, plus de 56% sont des dons et 43% des prêts concessionnels ou non.

Qualité de la dépense et suivi rigoureux des projets de développement sont des atouts qu'offrent le pays.

