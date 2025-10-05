Togo: Il tue sa mère à la machette

4 Octobre 2025
Togonews (Lomé)

La Gendarmerie signale qu'un meurtre a été constaté vendredi dans le quartier Sanguéra-Klémé à Lomé. Un suspect a été arrêté sur place et placé en garde à vue.

Selon le communiqué publié samedi, l'auteur présumé a été interpellé immédiatement après le signalement. Il s'agit de Kokouvi Mawuna, 42 ans, conducteur de taxi-moto et locataire à Sanguéra.

Les premiers éléments de l'enquête indiquent que le suspect souffrirait de troubles mentaux. Il aurait été rapatrié des États-Unis il y a environ un an, après y avoir purgé une peine de dix ans de prison pour une agression.

La victime n'est autre que sa mère achevée à la machette.

Le suspect a été placé en garde à vue pendant que les investigations se poursuivent afin d'établir les circonstances exactes de l'affaire et d'éclaircir le mobile.

