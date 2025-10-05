Afrique: Forum Russie-Afrique - Une porte ouverte pour les entreprises togolaises

Le forum international des affaires "Expo Russie-Afrique" se tiendra du 15 au 20 octobre 2025 à Moscou. L'événement, placé sous le signe du renforcement des partenariats entre la Russie et le continent africain, s'annonce comme une plateforme d'intérêt pour les entreprises togolaises.

Organisé par l'African Business Club et la Chambre de commerce et d'industrie de la Fédération de Russie, ce forum entend répondre à une dynamique géopolitique claire : la Russie, sous sanctions occidentales, cherche à élargir son réseau de partenaires vers l'Afrique, le monde arabe et l'Asie. Cette exposition est l'un des leviers déployés pour y parvenir.

Du côté du Togo, la Chambre de commerce et d'industrie du Togo (CCI Togo) y voit une « opportunité stratégique ». José Kwassi Symenouh, président de la CCI Togo, encourage les opérateurs économiques nationaux à y participer pour développer de nouveaux débouchés, établir des partenariats d'investissement et promouvoir les produits togolais sur le marché russe.

À ce stade, le nombre d'entreprises togolaises qui feront le déplacement à Moscou reste inconnu, mais la CCI Togo affirme mener un travail de mobilisation pour assurer une présence représentative.

Avec un programme mêlant tables rondes, expositions, rencontres B2B, festival culturel et événements caritatifs, le forum vise à positionner la coopération russo-africaine sur des bases économiques, humaines et durables.