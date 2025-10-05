Gabon: Lancement officiel de la campagne d'Octobre Rose à l'Institut des maladies infectieuses Professeur Daniel Gahouma

L'Institut des maladies infectieuses, le professeur Daniel Gahouma, a officiellement lancé la campagne annuelle d'Octobre Rose ce 3 octobre à leur siège à la commune d'Owendo, déployant un message fort et fédérateur autour du thème "Unis pour l'unique". Cette initiative vise à sensibiliser, dépister et soutenir les patientes atteintes du cancer du sein, tout en mobilisant les ressources pour la recherche et les soins précoces.

Sensibiliser le grand public au dépistage précoce, encourager les démarches de dépistage régulier, et mobiliser des soutiens pour les patientes et leurs familles, sont là, les objectifs fixés par l'IMIPDG au cours de ce mois de campagne de sensibilisation qu'elle a officiellement lancé ce vendredi 03 octobre.

Élisabeth Lendoye, directrice générale de l'IMIPDG, a rappelé lors de cette ouverture l'objectif Octobre Rose : "sensibiliser et encourager le dépistage, car ce geste peut sauver des vies", a insisté le Pr.

Plusieurs personnalités de la santé ont pris la parole, notamment celle du Dr Rose Chansi, qui est revenue sur le taux de participation en 2024 de 200 femmes dépistées et 700 hommes pour novembre bleu. Elle a également souligné que, malgré ces chiffres encourageants, la mortalité chez les femmes au Gabon reste élevée à 8 %.

"Unis pour l'unique" rappelle que chaque vie compte et que la lutte contre le cancer du sein est une affaire de solidarité collective, transcendant des frontières et des différences.

Cette campagne de sensibilisation prendra fin ce 31 octobre avec un bilan qui sera présenté lors de la cérémonie de clôture à l'IMIPDG.