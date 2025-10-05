Afrique: Gabon - AFD - Olivier Delefosse reçu au cabinet de Louise Pierrette Mvono

4 Octobre 2025
Gabonews (Libreville)
Par MTM

La Ministre de la Planification et de la Prospective, Louise Pierrette Mvono, a reçu en audience ce jeudi 02 octobre 2025, Olivier Delefosse, Directeur régional de l'Agence Française de Développement (AFD) pour le Gabon et São Tomé-et-Principe.

Cette rencontre a permis de réaffirmer l'engagement de l'AFD à accompagner les nouvelles autorités gabonaises dans la mise en oeuvre de leurs priorités stratégiques de développement.

Les principaux secteurs d'intervention de l'AFD au Gabon concernent :

· La santé

· L'éducation

· Le chemin de fer

· Les subventions pour appuyer les réformes et projets gouvernementaux.

Cette coopération traduit la volonté partagée de renforcer les partenariats afin de soutenir une croissance inclusive et durable au Gabon.

