Gabon: Cérémonie d'inauguration du siège FORSEG

Le Président de la République, Chef de l'État Brice Clotaire Oligui Nguema, a présidé ce vendredi la cérémonie d'inauguration du siège du Forum des Services de Renseignement et de Sécurité des pays membres de la Commission du Golfe de Guinée (FORSEG).

Cette cérémonie solennelle s'est déroulée en présence des membres du gouvernement, des représentants du corps diplomatique accrédités au Gabon, ainsi que des Directeurs généraux des services de Renseignement et de Sécurité des pays membres . Y ont également pris part les autorités militaires et les hauts responsables de la communauté de renseignement nationale.

Créé en 2013 à Luanda, en Angola, le FORSEG s'inscrit dans le cadre de la coopération sécuritaire régionale, avec pour mission de faire face aux multiples défis qui affectent l'espace maritime du Golfe de Guinée,zone hautement stratégique du continent, riche en ressources halieutiques et énergétiques, cette région reste exposée à des menaces transversales telles que la piraterie maritime, les trafics illicites, le terrorisme, le blanchiment d'argent ou encore les migrations irrégulières.

Adossé à l'architecture de Yaoundé paraphée en juin 2023,le FORSEG vise à renforcer la sûreté maritime et à promouvoir une approche coordonnée des services de renseignement des États membres à savoir Angola, Cameroun, Gabon, Guinée équatoriale, Nigeria, Sao Tomé-et-Principe et République démocratique du Congo.

La mise en place d'un siège permanent à Libreville marque une avancée significative dans la structuration de cette coopération stratégique et témoigne de l'engagement du Gabon, qui assure la présidence actuelle du FORSEG, à oeuvrer pour un mécanisme opérationnel de concertation, de coordination et de partage d'information entre les services concernés.

À travers ce siège, les États membres entendent consolider la confiance mutuelle, mettre en commun leurs expériences et capacités en adoptant des réponses harmonisées face aux menaces transnationales qui pèsent sur la région.

La levée des couleurs, la revue des troupes, les interventions officielles, l'inauguration symbolique de la plaque et la visite guidée des installations ont ponctué cette cérémonie riche en symboles et en portée stratégique.