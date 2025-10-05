Tunisie: Garde nationale - Plus d'une trentaine de personnes sont impliquées quotidiennement dans des affaires de drogues

Le Directeur Général de la Sécurité Publique à la Direction Générale de la Garde Nationale a révélé que 34 personnes sont impliquées quotidiennement dans des affaires liées aux stupéfiants. Il a précisé que les unités de sécurité, toutes spécialités confondues, traitent environ 20 affaires de drogue par jour, se basant sur les statistiques de la décennie allant de 2015 à 2024.

S'exprimant lors d'une journée de sensibilisation aux dangers des drogues et des substances psychotropes en milieu scolaire, tenue dans un hôtel à Sousse, le Directeur Général Nizar Badis a souligné que les chiffres révélés par les rapports internationaux et nationaux concernant la consommation de drogues suscitent une profonde inquiétude.

Il a expliqué que l'usage de drogues augmente à un rythme plus rapide que la croissance de la population mondiale, notant que le nombre de consommateurs a atteint environ 316 millions à l'échelle mondiale fin 2023, selon le Rapport Mondial sur les Drogues 2025.

Il a ajouté que la consommation de drogues est la cause d'environ un demi-million de décès par an, selon les estimations de l'Organisation Mondiale de la Santé (OMS), indiquant que ce chiffre ne représente qu'une petite partie des dommages causés par ce fléau. Ces dommages ne se limitent pas aux préjudices physiques et psychologiques, mais s'étendent au décrochage scolaire, à l'isolement social, à la violence, et peuvent même mener à la délinquance judiciaire et sociale.

Il a poursuivi : « Nul n'a le droit d'accepter des slogans tels que « cela n'arrive pas dans les établissements scolaires » ou « aucun de nos élèves n'est impliqué dans ce fléau », affirmant que ces chiffres constituent un avertissement clair qui appelle chacun à protéger nos enfants du danger des drogues.