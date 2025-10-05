Tunisie: Transport - L'Agence Européenne de la Sécurité Aérienne renouvelle l'agrément « PART 145 » à Tunisair Technique

Le ministre des Transports, Rachid Amri a salué le renouvellement de l'octroi de la licence PART 145 par l'Agence Européenne de la Sécurité Aérienne (AESA) à la branche technique de Tunisair. Cette licence autorise Tunisair Technique à effectuer la maintenance des avions européens et de leurs composants, suite à un audit complet mené par l'AESA du 30 septembre au 02 octobre 2025.

Le ministre a également fait l'éloge de cet accomplissement national, le considérant comme le fruit des efforts déployés par les compétences et les expertises tunisiennes, et comme un moteur pour continuer à obtenir des résultats honorables, selon le communiqué publié ce samedi 4 octobre par le ministère des Transports.

Selon le communiqué, le ministre avait présidé la veille, le vendredi 03 octobre 2025, une session de travail consacrée à l'évaluation de l'avancement des travaux de la cellule de suivi de la maintenance de la flotte de la compagnie aérienne. Cette cellule avait été créée dans le cadre des recommandations de la session de travail tenue le 18 septembre 2025 et opère sous la supervision du comité de pilotage du système de gestion de la sécurité.

Cette cellule vise à renforcer le système de sécurité aérienne conformément aux normes internationales et à améliorer la disponibilité de la flotte. Elle est chargée d'accélérer le rythme des inspections périodiques des avions, de détecter toute lacune technique et d'y remédier selon les procédures établies, en coordination avec toutes les structures concernées. Le taux d'achèvement des travaux de la cellule a atteint environ 68 %.

Lors de la session, le ministre des Transports a recommandé d'accélérer le rythme des réalisations afin de finaliser le plan établi dans les plus brefs délais.

Au cours de la session, le comité de pilotage du système de gestion de la sécurité a passé en revue son programme de travail visant à renforcer la formation continue et la sensibilisation dans le domaine de la sécurité aérienne, dans le but d'améliorer la performance de tous les acteurs du secteur et de perfectionner les méthodes techniques utilisées.

En conclusion de la session, le ministre des Transports a souligné que le suivi de la performance de la cellule de maintenance des avions restera constant et régulier, insistant sur le fait que le secteur de l'aviation civile bénéficie d'une priorité absolue en matière d'application des normes de sécurité et d'adoption de procédures proactives efficaces. Ceci garantira l'alignement avec les conventions internationales et renforcera la confiance entre le transporteur national, ses clients et tous ses partenaires.