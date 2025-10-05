Tunisie: Concours d'agrégation 2026 en sciences mathématiques et en sciences physiques - Ouverture des inscriptions

4 Octobre 2025
La Presse (Tunis)
Par La Presse

Le ministère de l'Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique a annoncé, dans un communiqué publié vendredi, l'ouverture des inscriptions aux concours d'agrégation 2026 en sciences mathématiques et en sciences physiques (spécialité physique), jusqu'au jeudi 6 novembre 2025 à midi (heure de Tunis).

Peuvent participer à l'un de ces deux concours les candidats titulaires d'une maitrise ou d'un diplôme d'études supérieures d'au moins quatre ans, ou d'un diplôme reconnu équivalent, conformément au décret n°1430 de 1998 du 13 juillet 1998 portant création et organisation des concours d'agrégation dans les disciplines littéraires, des sciences humaines et des sciences fondamentales.

Les candidats remplissant les conditions requises doivent s'inscrire en ligne avant le 6 novembre 2025 sur le site ⁦https://candidat.examens-concours.gouv.fr/⁩

Le dépôt des dossiers auprès de la Direction des examens et concours universitaires du ministère est ouvert jusqu'au vendredi 14 novembre 2025.

