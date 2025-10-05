Tunisie: Etablissements scolaires - Un ensemble de mesures pour assurer l'accès à l'eau potable

4 Octobre 2025
La Presse (Tunis)
Par La Presse

Les participants à la réunion de travail, tenue au ministère de l'Agriculture, des Ressources Hydrauliques et de la Pêche, axée sur le suivi de la situation de l'approvisionnement en eau potable dans les établissement scolaires, ont adopté un ensemble de mesures visant à assurer l'accès à l'eau, notamment dans les zones rurales.

Ces mesures incluent la conclusion d'accords-cadres portant sur l'entretien périodique des installations d'eau dans les établissements éducatifs en milieu rural, en plus d'autres accords visant à assurer l'approvisionnement en eau potable en remplissant les réservoirs d'eau dans les écoles, selon un communiqué publié par le ministère.

Elles comprennent également l'accélération de la réalisation d'études pour créer des puits profonds au profit des établissements non approvisionnés, en plus de l'organisation de journées d'information pour faire connaitre la manière d'exploiter et d'entretenir les équipements hydrauliques.

À cette occasion, le secrétaire d'État chargé des eaux, qui a présidé cette réunion, a souligné la nécessité d'accélérer la mise en oeuvre des projets programmés dans le plan national pour approvisionner les écoles rurales en eau potable.

Il a mis l'accent sur l'importance d'établir une bonne gouvernance en matière de gestion des ressources en eau avec une mise à jour régulière des données, en plus de mettre en place un mécanisme de suivi commun entre le commissariat régional au développement agricole et les délégations régionales pour l'éducation, de manière à garantir un entretien des équipements, selon la même source.

