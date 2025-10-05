Tunisie: Lgue 1 - 9e journée - ASM - Une réaction s'impose

Après avoir concédé leur première défaite à domicile, les Marsois, plus que jamais menacés par la relégation, sont dans l'obligation de réagir à Béja, d'autant qu'ils affrontent un adversaire direct.

La Presse -- En l'espace de deux matchs, les indicateurs ont viré au rouge pour les "Vert et Jaune" qui restent sur deux défaites consécutives concédées successivement devant le Stade Tunisien et l'Espérance. Ceci dit, la dernière défaite a un goût bien amer pour l'entraîneur marsois, Ameur Derbal, qui a déclaré après le match : "Nous avons fait une séance spécifique.

Malheureusement, son application sur le terrain n'a pas été conforme à mes attentes. Le score ne reflète nullement le volume de jeu que nous avons développé et les occasions que nous nous sommes créé. C'est frustrant.", a confié le coach marsois qui met le match d'aujourd'hui dans son cadre : "Nous continuerons à travailler pour nous améliorer. Nous ne devons pas perdre devant nos adversaires directs et l'Olympique de Béja en est un".

Traidi, Adejoh et les autres...

Restez informé des derniers gros titres sur WhatsApp | LinkedIn

Pour contrecarrer les Béjaois, la formation marsoise a des atouts à faire valoir. Car même si les Banlieusards ont concédé une lourde défaite mercredi dernier, c'est que le métier et l'expérience des joueurs espérantistes ont fait la différence..

N'empêche, l'effectif marsois compte dans ses rangs des joueurs qui ont des atouts à faire valoir contre les adversaires du même calibre, à commencer par les joueurs du milieu qui, non seulement, ont apporté des solutions aux attaquants, mais n'ont pas hésité à aller par moments au bout de leurs actions, créant ainsi le danger, à l'instar de Omar Traidi, Anouar Jouini ou encore le Nigérian Philip Adejoh. Pour les Marsois comme pour leur hôte, il s'agit d'une confrontation directe dans la perspective de s'éloigner de la zone rouge.

Les Marsois, classés 13e avec 7 points au compteur, affronteront la lanterne rouge du championnat avec seulement deux longueurs d'avance. C'est dire que le moindre faux pas, une défaite notamment, pourrait faire dégringoler l'ASM à la dernière place. Formation probable : Hlel, Chaouech, Karoui, Arfaoui, Jebali, Gneba, Khaloui, Adejoh, Traidi (Kalu), Jouini (Hichri) et Hadhri.