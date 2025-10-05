Tunisie: Ligue 1 - 9e journée - CAB - Ambitieux...

Contre l'ASS, les Cabistes ont une mission bien déterminée : ramener les trois points

La Presse -- Le CAB qui n'a plus de président se déplace à Soliman avec la ferme intention de ramener les trois points de la victoire. Le but est de faire changer d'avis le président sortant Samir Yaâcoub, dont le mandat a pris fin lundi dernier à l'issue de l'assemblée générale tenue dans un hôtel de la ville.

Outre ce motif, les Cabistes voudront s'accrocher à cette place dans le milieu du tableau et fuir le bas du tableau. En effet, travailler dans la sérénité ne peut qu'aider les joueurs à se libérer du stress qui leur colle à la peau en permanence ces dernières saisons. Un résultat positif contre l'ASS est donc un passage obligé pour accéder à ce nouvel état d'esprit.

Certes, ce n'est pas évident surtout en déplacement mais le CAB s'y est bien préparé sur tous les plans. En effet, l'ex-président a honoré les salaires des joueurs et du staff technique pour ce qui concerne la section de football et les autres disciplines, une façon de booster l'équipe à aller de l'avant.

L'embarras du choix

L'entraîneur Chokri Bejaoui a travaillé cette semaine dans de bonnes conditions malgré tout et ne compte pas s'arrêter en si bon chemin, espérant à cette occasion ajouter une nouvelle victoire à son actif. Totaliser 9 points en 4 matches est un atout supplémentaire sur le plan psychologique qui aide à prendre confiance en ses moyens.

Il faudrait maintenant mettre à profit, sur le terrain, cette nouvelle situation tout à l'heure contre l'ASS. L'entraîneur, ayant à sa disposition un effectif enrichi récemment par les nouvelles recrues sénégalaises, ne pourra avoir que l'embarras du choix dans la composition de l'équipe rentrante. C'est ainsi qu'on verra un onze de départ qui ressemblerait à un ou deux éléments près à celui qui a affronté la JSK lors de la journée précédente. Formation probable : Maktouf-Guessmi-Rhimi-Allala- Bougatfa-Dridi-Aymen Amri-Fonseca-Cissoko-Ahmed Amri- Mbaye.